Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 36-jährige Personenwagenlenker auf der kantonalen Autobahn A18 von Basel herkommend in Richtung Delémont. Bei der Ausfahrt Aesch verlor er in der Rechtskurve die Beherrschung über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus über den Grünstreifen. In der Folge überschlug sich der Personenwagen und kam bei der Einfahrt zur kantonalen Autobahn A18 (in Richtung Basel) auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt und musste durch die Sanität ins Spital gebracht werden.

Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,92 mg/L. Er muss seinen Führerausweis abgeben und wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt.

Das Auto erlitt Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.

