Eines kann man dem Aescher Gemeinderat nicht vorwerfen: Dass er in kleinen Dimensionen denkt. Ihm schwebt nämlich neben der bereits existierenden Mehrzweckhalle Löhrenacker ein Dom vor, der dem Sport und der Freizeit gewidmet sein soll. «Eine grosse, vielseitig nutzbare Halle könnte es werden», sagt Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger (FDP). Wenn sie die Idee beschreibt, kommt sie richtiggehend ins Träumen.

Sicher ist nur: Im Dom müsste eine Dreifachturnhalle gebaut werden. Alles andere ist offen. «Ein Trainings-Fussballfeld hätte Platz, vielleicht ein Kletterzentrum», sagt Hollinger. Möglich wären Märkte und Ausstellungen, man könnte Sommers und Winters Feste durchführen. Auch eine Bühne ist eine Option, für kulturelle Anlässe aller Art.

Einheimisches Holz

«Es gibt tausend Ideen, was man im Dom alles machen kann», sagt Hollinger. Die Grösse der Halle bewege sich ungefähr zwischen der St.-Jakob-Halle und einer Mehrzweckhalle. «Da besteht derzeit eine Lücke», sagt die Gemeindepräsidentin. Denkbar ist für sie auch, dass regional bedeutende Sportvereine im Dom spielen werden.

Ziemlich genaue Vorstellungen hat sie, woraus der Dom bestehen soll, nämlich aus einheimischen Holz – «wir haben in Aesch ja viel eigenes Holz». Mit einer grossen Baselbieter Holzbaufirma hatte sie bereits Kontakt. Auch über die Finanzierung hat sich der Gemeinderat Gedanken gemacht.

Angestrebt werden soll eine Mischfinanzierung (Public-Private-Partnership). Denn der Bau würde «sicher 15, wohl eher 20 Millionen Franken» kosten. Hollinger räumt ein: «Unsere Idee ist ziemlich visionär und braucht externe finanzielle Unterstützung.» Der Gemeinderat werfe sie einfach mal in die Runde.

Grosszügig oder bescheiden

Morgen wird die Gemeindeversammlung entscheiden, ob die Idee überhaupt eine Chance hat. Traktandiert ist nicht konkret die Planung eines Doms, sondern ein Kredit von 90 000 Franken. Mit dem Geld soll sich eine Arbeitsgruppe Gedanken darüber machen, wie die steigenden Raumbedürfnisse der Aescher Sport- und Kulturvereine befriedigt werden sollen.

So ist die derzeitige Mehrzweckhalle derzeit für den erfolgreichen Volleyballklub Sm’aesch Pfeffingen zu tief, und den Musikvereinen fehlen Probemöglichkeiten. Der Gemeinderat präsentiert eine Auswahl an Ideen, wie dies geschehen könnte. Die grosszügige wäre der Dom.

Die bescheidene Lösung wäre der Bau einer schlichten Dreifachturnhalle aus Holz, in die alle sportlichen Aktivitäten ausgelagert würden. Das würde vermutlich unter fünf Millionen Franken kosten.

In der bisherigen Mehrzweckhalle soll sich dann dank Bühne und Küche die Kulturevents konzentrieren. Angedacht ist laut Hollinger zudem der Bau eines separaten Gebäudes mit Probemöglichkeiten – wobei dieses auch im Dorf, etwas bei einem Schulzentrum, stehen könnte.

Lieber keine Experten

Die Palette an Ideen ist also breit – zu breit, findet die CVP. «90 000 Franken sind viel Geld und für uns ist nicht ersichtlich, für was genau dieser Betrag ausgegeben werden soll», schreibt sie in einer Stellungnahme. Der Gemeinderat solle vorerst weiter Abklärungen vornehmen.

«Man kann uns vorwerfen, etwas zu konkret zu sein», meint dazu Hollinger. Externe Experten einzuholen, um eine vertiefte Analyse zu erstellen, hält sie trotzdem nicht für den richtigen Weg. «Dann hat man viel Geld ausgegeben und weiss immer noch nicht, was man will.»