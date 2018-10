«Sie haben bisher etwa 25 Alkohol-Entzüge gemacht, stimmt das?», fragte Gerichtspräsident Daniel Ivanov am Montag im Gerichtssaal. «Nein, es waren bislang 35. Aber es hat nichts gebracht,» antwortete der 32-jährige Mann. Der Polizei ist er immer wieder aufgefallen, weil er etwa im Tram herumschrie, Baustellenabschrankungen umstiess, älteren Frauen an die Handtasche griff oder Kinder ansprach und ihnen sagte, sie sollten Drogen nehmen. Auch aus einem Bordell hat man ihn schon abgeführt, als sein Alkoholkonsum überbordete. Formell gesehen allerdings wurde er bisher erst einmal wegen Sachbeschädigung verurteilt.

Die Aktion im Februar 2018 sprengte den Rahmen: Mit einem alten Jagdgewehr mit abgesägtem Lauf spazierte er um 19 Uhr in die Coop-Filiale in Reinach. Zuvor hatte er zwei Jugendliche auf der anderen Seite des Verkehrskreisels bei der Kantonalbank belästigt: Mal die Waffe aus der Umhängetasche herausgeholt, mal mit Tasche umhüllt damit herumgespielt, dann auf die andere Strassenseite gezielt und teilweise auch abgedrückt.

Küsse und Umarmungen

Im Coop zielte er mehrmals auf einen «Surprise»-Verkäufer. Gemäss Aufnahmen einer Videokamera stösst dieser die Waffe weg, nach einigem Hin und Her gibt ihm der 32-Jährige schliesslich einen Kuss auf die Wange und versucht, ihn zu umarmen. Die herbeigerufene Polizei beendete den Spuk relativ rasch, eine Messung ergab einen Blutalkoholgehalt von rund zwei Promille. Ein halbes Jahr verbrachte der Mann in Untersuchungshaft, seit ein paar Wochen wohnt er in einem Massnahmenzentrum.

Der bedrohte «Surprise»-Verkäufer konnte allerdings nie befragt werden, er verschwand spurlos. Der Verteidiger vermutete, dass er als Sans Papiers wohl nichts mit der Polizei zu tun haben wollte. Der Grund für das Herumfuchteln mit der Waffe blieb am Montag im Gerichtssaal in Muttenz unklar, der 32-jährige betonte aber, er habe niemandem Böses gewollt. Mehreren Leuten hatte er auch eine Würgeschlinge präsentiert.

Die grösste Überraschung trat zutage, als man seine Wohnung durchsuchte: In einem Schrank fand man ein 15 Zentimeter langes Eisenrohr mit Endkappen, gefüllt mit über 100 Muttern, dazu auch pyrotechnischen Explosionsstoff. Für die Staatsanwaltschaft ein klarer Fall von USBV, einer sogenannten unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung. Bereits der Besitz solcher Bomben ist nach Sprengstoffgesetz verboten.

Eigentlich wollten die drei Richter den psychiatrischen Gutachter anhören. Dieser hat den Termin aber wohl nicht eingetragen und weilte in den Ferien. Verteidiger Ozan Polatli winkte ab und verlangte keine Vertagung, man begnügte sich mit dem schriftlichen Gutachten: Diagnostiziert wurde eine minimale Variante einer Schizophrenie und eine starke Alkoholgewöhnung. Einige Rechtsfragen um die Vorfälle sind kompliziert. Auch ist umstritten, ob das Gewehr überhaupt schussbereit gewesen ist. Staatsanwaltschaft wie Verteidigung sind sich allerdings einig, dass der Mann in eine stationäre Therapie gehört. Das Urteil fällt heute.