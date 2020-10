Mit Gottes Hilfe gegen Unrecht: Baselbieter Kirchen in der Politik

Von weit her sichtbar prangt die orange Fahne am Kirchturm in Reigoldswil. Das Transparent, mit dem Befürworter im ganzen Land für die Konzernverantwortungsinitiative werben, hängt auch hier. Schweizweit machen sich Kirchen für die umstrittene Initiative stark. Auch in der Region Basel sprechen sich einige Kirchgemeinden für eine Annahme aus. In christlichen Kreisen stossen sie damit jedoch nicht nur auf Zustimmung.

Die reformierte Kirchgemeinde Reigoldswil-Titterten folgt mit ihrer Unterstützung der Konzernverantwortungsinitiative dem Vorbild ihrer Mutterkirche. National setzen sich die evangelisch-reformierte Kirche, die Schweizer Bischofskonferenz und der Verband Freikirchen Schweiz für die Vorlage ein. Die Initiative verlangt, dass Schweizer Unternehmen für das Verhalten ihrer Geschäftspartner haften, wenn diese im Ausland Menschenrechte oder Umweltstandards verletzen. Das Schweizer Stimmvolk stimmt am 29. November über die Initiative ab.

Reformierte im Baselbiet unterstützen die Initiative

Wer in den vergangenen Wochen in Reigoldswil einen Gottesdienst besuchte, wird wahrscheinlich auf die Abstimmung aufmerksam gemacht worden sein. «Ich habe die Initiative in meinen letzten Predigten fast jedes Mal erwähnt. Die biblische Botschaft ist für mich immer politisch», sagt Pfarrerin Barbara Jansen. Alttestamentarische Propheten und Jesus hätten sich für diejenigen eingesetzt, die unter die Räder kamen. «Heute sind das Menschen in der Dritten Welt, die von der Wirtschaft ausgebeutet werden. Deshalb unterstützen wir die Konzernverantwortungsinitiative.» Von den Besuchern habe sie meist positive Reaktionen erhalten.

Mit ihrer Haltung steht die Reigoldswiler Pfarrerin in beiden Basel nicht alleine da. Im Baselbiet gehören die kantonale reformierte Kirche sowie mehrere reformierte Kirchgemeinden und römisch-katholische Pfarreien einem nationalen kirchlichen Komitee für die Initiative an. In Basel-Stadt hat sich diesem auch die Pastoralkonferenz der römisch-katholischen Kirche angeschlossen. Auch Einzelpersonen aus der Region unterstützen das Komitee. Dazu gehört der Benediktinermönch Ludwig Ziegerer aus dem Kloster Mariastein.