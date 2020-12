Mit Hightech gegen Landminen: Arlesheimer Stiftung will Drohnen zur Minensuche einsetzen

Jede halbe Stunde wird ein Mensch von einer Landmine verletzt. Schätzungen zufolge sind heute über 110 Millionen Landminen in über 70 Ländern der Welt verlegt. Verletzungen durch Minen sind verheerend, und die oftmals armutsbetroffene Bevölkerung hat kaum Mittel für die Versorgung von Verletzten. Seit wenigen Jahren werden neben Metalldetektoren, Hunden oder Ratten auch Drohnen zur Minensuche eingesetzt.

Soziales Engagement liegt in der Familie

Einer, der die Drohnen-Technologie vorantreibt, ist Urs Endress aus Arlesheim. Der studierte Maschinenbauer war 20 Jahre lang Geschäftsführer von Endress+Hauser Frankreich, einem Ableger der Endress+Hauser- Gruppe in Reinach. Er präsidiert diverse Stiftungen. «Mein Vater sagte immer: «Du musst einen halben Tag in der Woche für etwas anderes arbeiten als für die Firma. Und ab 60 muss es mindestens ein Tag sein. Das setze ich genauso wie meine Geschwister und Schwägerinnen um», erklärt Endress.

Erstmals mit Landminen beschäftigt hat sich das Gründungsmitglied des Rotary Clubs Arlesheim, als dieser das Projekt «Mine-ex» lancierte. Dieses unterstützt Minenopfer und fordert ein weltweites Minenverbot. Vor vier Jahren gründete der heute 67-Jährige die Urs-Endress- Foundation. Bei Recherchen zu Möglichkeiten der Minensuche stiess er auf Radarmikrowellen, die in den Boden eindringen und ein Bild des Untergrundes liefern.

«Das Gerät, das in der Regel dazu verwendet wird, sieht aus wie ein Rasenmäher und muss von einer Person am Boden bedient werden. Wird eine Mine übersehen, ist ein Menschenleben gefährdet», erklärt Endress. So entstand die Idee, ein Radarmessgerät zu entwickeln, das leicht genug ist, um auf einer Drohne Platz zu finden, und wenig Energie benötigt – so wenig, dass es batteriebetrieben funktioniert. Der Stiftungsgründer ging auf die Universität und Fachhochschule Ulm zu, mit denen Endress+Hauser bereits zusammenarbeitet.

Auch die ETH Zürich ist mit an Bord

Einbezogen in die Forschung wurde auch die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), mit der Urs Endress durch sein Präsidium der Stiftung zur Förderung der FHNW eng verbunden ist. 2015 erarbeitete eine Forschergruppe eine Machbarkeitsstudie und kam zum Schluss: «Es ist ein Hochrisikoprojekt, aber es könnte funktionieren.» Die Studie stellte Endress daraufhin den Vereinten Nationen und dem Internationalen Roten Kreuz in Genf vor.

Dort war man begeistert von der Idee – Geld konnten die Institutionen jedoch nicht zur Verfügung stellen. «Da dachte ich an den Spruch von meinem Vater: ‹Wenn du eine helfende Hand suchst, schau ans Ende deines Armes›.» Inzwischen arbeitet auch die ETH Zürich am Projekt mit. Die Forscher verfügten über grosses Know-how über Drohnen, sagt Endress, sie seien wahrscheinlich sogar führend in der Forschung.

Elf von zwölf Minen werden gefunden

Eine Drohne, mit der Minen aufgespürt werden, fliegt etwa 20 bis 30 Meter über dem Boden und macht in einem ersten Schritt Fotos vom Gelände. Eine Software erstellt anschliessend aufgrund der Fotos ein Oberflächenprofil, bei dem Bäume, Felsen und Ähnliches dargestellt werden. Daraus ergibt sich der Flugplan für die Drohne, die dann eine Datenmenge von etwa zehn Gigabyte an Informationen über das Gebiet sammelt. Diese Daten werden über Nacht in einem Schnellrechner verarbeitet – so kann man Kontraste feststellen und herausfinden, ob es sich um eine Büchse, einen Stein oder eben um eine Mine handelt.

Zusätzlich arbeitet das Forscherteam an einem Metalldetektor, der die Radartechnologie ergänzen soll. Auch der Einsatz von Wärmebildkameras wird untersucht. Endress ist überzeugt, dass die Kombination der Technologien erfolgreich sein wird. «In der Regel wissen wir, welche Art von Minen verwendet werden und wie tief diese vergraben sind. Sie wurden meist in regelmässigen Abständen verteilt. Wenn wir eine Mine finden, ist es sehr wahrscheinlich, dass es noch mehr davon geben muss», erklärt Endress.

In Kolumbien, Afghanistan, Irak und eventuell Tschad will Endress seine Drohnen einsetzen. «Wir sind noch immer in der Entwicklungsphase, ungefähr 200 Flüge haben wir bisher im Militärgebiet der Deutschen Bundeswehr und der Schweizer Armee gemacht. In Sandgebieten sind unsere Drohnen sehr erfolgreich: Von zwölf vergrabenen Minen finden wir elf. Für den Einsatz bei überwachsenem Boden müssen wir noch weiterforschen.» Alle zwei Jahre organisiert der Stiftungsgründer ein Symposium, an dem sich die Universitäten und Fachhochschulen vergleichen können. Die Vision von Endress: Bis in einem Jahr sollen die ersten Drohnen erfolgreich über vermintes Land geflogen sein – und viele Menschen vor Verletzungen bewahrt haben.