Wirtschaftsförderung: mies. Schuld daran: der Kanton. Lösung: Private ranlassen. Christoph Buser kam so richtig in Fahrt am Neujahrs-Apéro «seiner» Wirtschaftskammer – für nicht wenige war es zu viel des Guten. Viel zu viel.

So erntete der Wirtschaftskammer-Direktor mitunter Kopfschütteln für seine markigen Worte, schon während seiner Brandrede im Muttenzer Pantheon, aber auch danach auf Twitter: «So viel Depression wie am Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Baselland habe ich jetzt doch schon lange nicht mehr gehört», kommentierte Eric Nussbaumer. Marc Bürgi pflichtete dem Baselbieter SP-Nationalrat bei: «Ich war noch konsternierter als je davor». Für den Präsidenten der BDP Baselland lautet das Fazit nach Busers Auftritt: «Gestern Aufbruch, heute Abbruch.»

Christoph Collins, Co-Präsident des Teams Basel von Operation Libero, vermutet, dass die «Büza», die bürgerliche Zusammenarbeit im Landkanton, offenbar nicht so rund laufe wie von Buser gewünscht. Das sei wohl auch der Grund, weshalb der FDP-Landrat derart geharnischt aufgetreten sei: «Nur das schlechte Wetter», schreibt Collins im Kurznachrichtendienst, «kann es ja nicht sein ...»

«Nicht eins zu eins teilen»

Weniger dezidiert ist die Kritik von rechter Seite am Wirtschaftskammer-Direktor und FDP-Landrat. Aber sogar dessen «Chef» Paul Hofer, Präsident der Baselbieter FDP, sagt, er würde Busers Worte «nicht eins zu eins teilen». In der Sache habe dieser aber Recht. Die Wirtschaftsförderung habe ihre Ziele nicht erreicht und müsse über die Bücher. «Die Mitarbeiter dort machen einen guten Job, daran zweifle ich gar nicht», sagt Hofer zur «Schweiz am Wochenende». Er hege aber Zweifel daran, ob verwaltungsnahes Personal die Bedürfnisse von Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft überhaupt kennen und richtig einschätzen können. «Da braucht es Fingerspitzengefühl, und man muss sich stets bemühen», sagt der Unternehmer und Landrat aus Oberwil. «Der Wettbewerb um potenzielle Zuzüger wird global geführt und ist knallhart.»

Buser mass die Standortförderung am Anteil der Unternehmenssteuern an den gesamten Steuereinnahmen im Baselbiet. Er liege derzeit bei 11 Prozent, sagte er am Donnerstag, dabei sei beim Start der Baselbieter Wirtschaftsoffensive im Jahr 2013 noch von einem Zielwert von plus 50 Prozent des Ausgangswerts gesprochen worden, also von einem Unternehmenssteuer-Anteil von 15 Prozent. Für den Wirtschaftskammer-Direktor steht fest: «Wir treten in der Wirtschaftsförderung seit fünf Jahren an Ort.» Buser tadelte auch die Pläne der Regierung, die Standortförderung noch stärker an die kantonale Verwaltung anzubinden. Dass sei «sicher nicht klug» – gefragt sei stattdessen mehr Public-private-Partnership.

Ob diese Lösung die einzig richtige sei, das müsse man zuerst noch genauer anschauen, sagt Oskar Kämpfer. Laut dem Parteipräsidenten der Baselbieter SVP ist es dringlicher, den Informationsfluss zwischen Kanton und Gemeinden zu verbessern. «Es geht bei der Standortförderung ja auch darum, der Bestandspflege den richtigen Stellenwert zu geben, freie oder frei werdende Areale und Liegenschaften anzubieten und zu bewerben. Und es sind nun mal die lokalen Behörden, die als erste Kenntnis darüber haben, wo welche Flächen für welche Nutzungen zu haben wären.»

Kantonalbank schweigt sich aus

Im Grundsatz gebe er Buser aber Recht, sagt Kämpfer. Auch die SVP sei unzufrieden mit den Resultaten der Wirtschaftsförderung. «Da muss etwas geschehen.» Indirekt beanstandet damit Kämpfer auch die Leistung «seines» Regierungsrats Thomas Weber, Vorsteher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD), der die Standortförderung angegliedert ist. Die VGD geht in ihrer Stellungnahme nicht auf Busers Kritik ein. Man wisse aber aus Kontakten zu Unternehmen, schreibt die Direktion, dass die Dienstleistungen der Standortförderung in Anspruch genommen und sehr geschätzt würden.

Die Basellandschaftliche Kantonalbank ist Mitorganisatorin des Apéros. Auch sie enthält sich auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende» eines Statements zu Busers Rede. Sie schreibt, es handle sich um politische Prozesse und Entscheidungsfindungen, und dazu äussere sich die Bank grundsätzlich nicht.