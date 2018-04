Eifrig gewerkelt wird an der Rathausstrasse 63 im Liestaler Stedtli, direkt beim Törli. Wo vormals das Modegeschäft PKZ hauste, zieht eine Saner-Apotheke ein. Dies machte die bz bereits vergangenen November publik. Ende Mai soll die Filiale eröffnet werden. Doch Saner kaufte nicht bloss das Erdgeschoss, in das die Apotheke einzieht. Recherchen der bz zeigen, dass auch für den ersten Stock eine interessante Nutzung geplant ist: Saner steht in Verhandlungen mit der Meconex AG. Die Firma betreibt heute unter der Marke Centramed mehrere Gesundheitszentren in Basel, Riehen, Luzern, Altdorf und Zug. Es handelt sich dabei jeweils um zentral verwaltete Praxen von Hausärzte-Teams.