Münchenstein siegt gegen Baselland vor Bundesgericht

Nun sorgt das Bundesgericht in letzter Instanz für eine spektakuläre Wende. Wurde die Gemeinde noch vom Kanton zurückgepfiffen, als sie aus eigener Initiative je 25 Prozent auf Um- und Aufzonungen erhob, schien Münchensteins Niederlage erst recht besiegelt, als das Baselbieter Volk am 10. Februar 2019 dem neuen Gesetz über die Abgeltung von Planungsmehrwerten zustimmte. Dieses sah lediglich die vom Bund erlaubte Minimalvariante von 20 Prozent auf Einzonungen vor und verbot den Gemeinden, darüber hinausgehende Abgaben zu verlangen.

Jetzt aber taxiert das gestern publizierte Urteil diese Beschneidung der Gemeindeautonomie als unzulässig und hebt noch eine weitere Bestimmung im Gesetz auf: Ebenso wenig mit Bundesrecht vereinbar ist die von Baselland auf 50'000 Franken angesetzte Freigrenze.

Folgen noch unklar

Welche Folgen dieses Urteil hat, bleibt vorerst unklar. Zwar ist nicht von einer Wiederholung der Volksabstimmung vom Februar vergangenen Jahres auszugehen. Doch für die jetzt fällige Anpassung des Gesetzes bestehen mehrere Möglichkeiten. Der Kanton wollte am Montag das Bundesgerichtsurteil noch nicht kommentieren, stellte aber für Dienstag eine Medienmitteilung in Aussicht. Man sei daran, den Inhalt zu interpretieren, hiess es gestern seitens der Bau- und Umweltschutzdirektion. An der gestrigen Gemeindeversammlung in Münchenstein wurde das Thema nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe behandelt.