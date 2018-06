Die goldene Mantelschliesse von Aesch Im – empfehlenswerten – Ausstellungskatalog ist die Rede «von einem Prunkstück ohnegleichen», von «einem der kostbarsten Objekte der Archäologie Baselland» und «von einem handwerklichen Spitzenerzeugnis seiner Zeit». Das ist wohl kaum übertrieben und noch heute würde jede Baselbieterin ihrem Verehrer sofort um den Hals fallen, wenn er ihr eine solche Fibel schenken würde, wie sie 1991 in einem frühmittelalterlichen Grab in Aesch zum Vorschein kam. Wie die rund 30-jährige Frau, in deren Grabkammer von 680 n. Chr. die Mantelschliesse gefunden wurde, zum Schmuckstück kam, ist unbekannt. Man geht jedoch davon aus, dass es ein Erbstück war, weil die Frau nicht zur obersten Elite gehörte. Die volle Pracht der Fibel brachte laut Katalog deren Restaurierung zu Tage: Vorderseite und Seitenwand aus einer Gold-Silber-Legierung, die Seiten mit fein getriebenem Blattrankendekor, vorne Fassungen für blaue, grüne und rote Glasplättchen, Silberbleche und eine zentrale Glasgemme. Den erhöhten Mittelbuckel säumt ein Kranz aus echten Perlen. (hi)

Der Faustkeil von Pratteln Der Faustkeil ist ein Werkzeug mit vielen Zwecken und Varianten. Das Alter dieses im Raum Pratteln gefundenen, 18 Zentimeter langen Objekts konnte dank einer neuen Beryllium-Aluminium-Methode auf grob 300 000 Jahre geschätzt werden. Der Faustkeil war ein im Zeitalter des Paläolithikums aufgekommenes Alltagswerkzeug des Homo erectus. Verwendet wurde das Hilfsmittel zum Schneiden, Hacken oder Schlagen. Die Faustkeile waren auch ideal, um getötete Tiere zu zerlegen. Deshalb kommen sie in einer bemerkenswerten Grössen- und Formenvielfalt vor. Im Gegensatz zu den europäischen Faustkeilen aus Silexknollen wurden die Werkzeuge in Afrika aus Ganggestein oder vulkanischem Glas hergestellt. Der Prattler Faustkeil ist der älteste archäologische Fund der Schweiz. Gefunden hat ihn der damalige Schüler Christoph Hauser im Jahre 1974. (NaB)

Das Kegelhalsgefäss von Reinach Der etwa 40 Zentimeter hohe Topf aus der älteren Eisenzeit (800 bis 450 v. Chr.) wurde 2005 in Form von tausenden Scherben in Reinach gefunden. Weil diese Scherben über eine grosse Fläche verteilt waren, folgern die Experten, dass es sich beim Kegelhalsgefäss nicht um einen versehentlich zerbrochenen Vorratstopf handelt. Sie stufen ihn vielmehr als ein Gefäss ein, das in einer Art Ritual absichtlich zerstört wurde. Der Ort, an dem das Kegelhalsgefäss gefunden wurde, könnte somit vor rund 2800 Jahren ein Pilgerort für gemeinsame Opferrituale an die Götter gewesen sein. Trotz intensiven Grabungen konnten nicht alle Bruchstücke zur Wiederherstellung des Topfs gefunden werden. (NaB)

Der Delfin von Munzach Typisch für die Römerzeit sind neben Mosaiken, Badeanlagen und Wandmalereien auch die prachtvoll gestalteten Gärten. In diesen waren Wasserelemente wie dieser Delfinbrunnen ein oft vorkommendes Element. Von der Technik her ist die Bronzefigur ein Meisterwerk. In Feinstarbeit wurden mit einem Stahlmeissel die Fischschuppen des Meeressäugetiers hervorgehoben. Das von unten kommende Wasser floss aus einer Muschel, welche sich im offenen Maul des Delfins befindet. Bizarr an diesem Brunnenstock ist, dass es nur einer ist. Denn Delfine treten meist als Paar in Erscheinung. Eine mögliche Erklärung dafür wäre die Schramme an der Schwanzflosse, denn diese könnte auf eine Trennung der Tiere hinweisen. Gefunden wurde die im 2. Jahrhundert n. Chr. entstandene Bronzefigur auf dem Areal des Gutshofs von Munzach in Liestal. (NaB)