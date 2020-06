Der Mann habe am Nachmittag in einer anderen Wohnung im Gebäude mehrere Personen bedroht, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Abend mit. Daraufhin begab er sich den Angaben zufolge in seine Wohnung. Die Polizei rückte kurz nach 16.15 Uhr zu einem Einsatz wegen Eigen- und Fremdgefährdung aus.

Nach rund neunzig Minuten öffnete der Mann laut Polizei die Wohnungstüre. Beamte konnte ihn anhalten. Über die Hintergründe zum Vorfall machte die Polizei keine Angaben.