Ein Gag nach dem andern

Die DNA eines Peach-Weber-Abends wie am Mittwoch in Muttenz: Witze, satt aneinandergehängt, aber ohne erkennbaren thematischen Überbau. Dazwischen Lieder, bei denen sich der Sänger selbst begleitet, auf der Gitarre, mit einer Handvoll Akkorde. Abgerundet wird der Auftritt mit Gedichtblöcken – Blödelreime, vorgetragen in einem Sud aus Hoch- und Schweizerdeutsch.

Peach Weber sagte einmal in einem Interview, er checke in den ersten fünf Minuten das Publikum ab und passe dann die Gags an. Das scheint gar nicht nötig, denn Peach kennt sein Publikum und das Publikum kennt Peach: Es weiss, was es kriegt: Eine Pointe nach der anderen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Etwa diese: Er habe eine uralte Katze, die sei letzthin gestorben. Da habe er sie beerdigen wollen, aber nicht etwa katholisch, denn sie sei «eher so Muus-lim».

Da kocht der Mittenza-Saal. Das Muttenzer Publikum unterscheidet sich kaum von jenem an einem FC-Basel-Match: Leute von 8 bis 88, nur ist der Frauenanteil ausgeglichener. Und es hat etwas mehr Familien.

Meister des Understatements

Eine Konstante im Werk des Mundartkomikers ist Selbstironie. Im jüngsten Programm gibt es besonders viele Anspielungen auf sein Alter. Weber wurde am 14. Oktober 65, erhält nun AHV, oder wie er es ausdrückt: Er sei jetzt AHV positiv, fühle sich aber gut «im Rahmen der natürlichen Verwesung». Und dann sein Gewicht und sein Aussehen, auch das zwei Evergreens: Auf «iPeach» sagt der Neu-Rentner, er sei eigentlich schlank, nur könne man das nicht sehen. Wegen all dem Fett.

Ständig wechselt er auf eine Meta-Ebene, in der er über seine eigenen Jokes sagt, dass man sie eigentlich nicht erzählen könne, die seien so schlecht. So arbeitet er geschickt mit Untertreibungen, mit dem Sich-selber-klein-Machen – und wenn dann der nächste Schenkelklopfer einschlägt, wirkt alles umso komischer.

Das Heikle, den fein gesponnenen, subtilen Humor oder gar das politische Kabarett – das alles schneidet «Piitsch» höchstens an. Dabei könnte er sicher auch anders. Das lassen seine Texte erahnen, die auch in der bz erscheinen. In seinen Kolumnen greift er gerne ernsthafte Themen auf, etwa, wenn er fordert, dass man Massenmörder wie den Norweger Anders Breivik voll zur Verantwortung ziehen müsse, statt deren Taten mit Umständen zu erklären. Und einmal sagte Peach Weber in einer TV-Sendung, Roger Köppel sei intellektuell, gerade deshalb halte er den SVP-Nationalrat für gefährlich: «Weil er nicht dumm ist».