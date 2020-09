Nach 30 Aufführungen ist Schluss: Der Prattler Jugendzirkus setzt zum Endspurt an

Der Jugendzirkus Robiano präsentiert dieses Jahr sein Programm «Nie ohne mein Team». Seine 33. Tournee führt durch vier Kantone. Insgesamt treten 24 Artistinnen und Artisten im Alter von 10 bis 19 Jahren auf. Die Premiere fand am 18. September in Arlesheim statt. Bis und mit 8. Oktober wird gespielt. Ab dem 30. September tritt der Zirkus wieder in der Region auf, in Sissach, und zieht dann weiter nach Basel, Reinach und Oberwil. Die Artistinnen und Artisten übernachten in Zirkuswagen und kümmern sich alle um die Bewirtschaftung der fahrenden Zirkusküche und beteiligen sich am Auf- und Abbau des Zeltes.

Aufführungen Region Basel:

Sissach: 30.9. - 1.10.

Basel: 2. - 4. 10.

Reinach: 5. - 6.10.

Oberwil: 7. - 8.10.

www.robiano.ch