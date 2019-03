Marx Aeschi (1610-1688) war als junger Soldat in fremdem Kriegsdienst und soll während des Dreissigjährigen Kriegs ein Vermögen gemacht haben. Seit 1637 war er in Rodersdorf als Pfarrer tätig. Er wurde nicht nur Pate von 159 Kindern – darunter viele uneheliche – sondern löste im Leimental auch eine rege Bautätigkeit aus. In Rodersdorf wurde während seiner Amtszeit die Kirche erweitert und ein neues Pfarrhaus gebaut. In Mariastein soll er die Seitenschiffe der Klosterkirche gestiftet haben und auch die Rodersdorfer Markusglocke, die heute noch klingt, bezahlte er aus eigenem Sack. In Wolschwiller und in Liebenswiller im französischen Leimental, damals Teil seiner Pfarrei, soll er zudem eine Kirche gestiftet haben. In seinem Bauernhaus in Rodersdorf lebte er nicht selbst, sondern brachte dort Gäste unter. (szr)