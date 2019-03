«Man bekommt hier das Gefühl, es handle sich um eine Glaubensfrage. Aber dem ist nicht so. Es ist vielmehr eine Einstellungsfrage.» Die Worte von Andres Linder verhallten am Ende nicht. Mit überraschend deutlicher Mehrheit erklärte die Muttenzer Gemeindeversammlung den Antrag zur Einführung einer Kunststoffsammlung für erheblich. Der Gemeinderat muss nun eine Vorlage erarbeiten, wie er den Antrag umsetzen will.

Vorbild wird wahrscheinlich Allschwil sein, wo die Gemeinde seit vier Jahren eine Kunststoffsammlung betreibt. Verantwortlich dafür war in Allschwil damals auch Andres Linder als Hauptabteilungsleiter Tiefbau- und Umwelt. Zusammen mit Peter Hartmann (Grüne) und Abfallexpertin Ursina Rüegg forderte er nun erfolgreich eine analoge Einführung in Muttenz.

Der Gemeinderat lehnte das Begehren ab. Roger Boerlin (SP) betonte mehrfach die Bedeutung und Qualität der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) in Basel, zu der auch der Kehricht von Muttenz geliefert wird. Die KVA sei effizient und versorge Private und Industrie mit Strom, Wärme und Dampf, erklärte Boerlin. Bei einer Kunststoffsammlung könne nur rund 60 Prozent verwertet werden, der Rest werde von einer privaten Verbrennungsanlage ohne hohe Auflagen verbrannt.