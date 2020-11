Nach dem Baustopp steht die Eröffnung des 40-Millionen-Projekts an

Der prestigeträchtige Neubau des Kantons Baselland in Laufen stand unter einem schlechten Stern. Die Geschichte des 2014 vorgestellten Siegerprojekts eines Zürcher Architekturbüros für die Sekundarschule Laufental war geprägt von Misstönen. Anwohner beschwerten sich über den Baustellenlärm und Verschmutzungen an ihren Häusern. Im Frühling kam es zu einem sofortigen Baustopp auf der Grossbaustelle. Jetzt steht aber bald die Eröffnung des 40-Millionen-Projekts an. Die Aufarbeitung der Ereignisse sorgt derweil erneut für Kritik.

Eigentlich sollte die Übergabe an den Bauherrn, den Kanton Baselland, in diesem Sommer stattfinden. Im Mai sah sich der Kanton jedoch zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst: Er setzte die in Laufen tätige Generalunternehmerin Steiner AG ab. Diese sei, so teilte der Kanton damals mit, ihren vertraglichen Pflichten nicht nachgekommen und habe mehrfach angesetzte Fristen ungenutzt verstreichen lassen. Nach einem Baustopp nahmen Drittfirmen die Bauarbeiten wieder auf. Auf eine andere Generalunternehmerin verzichtete man. Das neue charakteristische Gebäude mit dem gezackten Scheddach befindet sich neben der alten Sek, die nach dem Umzug abgerissen wird.

Im Januar 2021 kann der Unterricht beginnen

Mittlerweile sind die Bauarbeiten an der Laufner Brislachstrasse weit fortgeschritten. «Der Neubau des Schulhauses befindet sich nun in der Endphase der Fertigstellung mit der Möblierung und Beschriftung», schreibt Catia Allemann, Mediensprecherin der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion, auf Anfrage.

Die Arbeiten seien vom Hochbauamt mit einem grossen Teil der ursprünglich von der Generalunternehmerin vor Ort beschäftigten Unternehmungen weitergeführt geworden. Bei den Arbeiten habe es sich vornehmlich um alle Ausbaugewerke und die Fertigstellung der Gebäudehülle sowie die Umgebungsarbeiten gehandelt. «Die Hauswirtschaftsräume sind bereits in Betrieb, die restlichen Räume werden auf Schulbeginn im Januar 2021 zur Verfügung stehen.» Die 215 Jugendlichen, welche die derzeit zwölf Klassen der Sek in Laufen besuchen, können dann ins neue Schulhaus umziehen.