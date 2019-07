«Als ich die Verwüstung am Birsfelder Hafen sah, erinnerte es mich an Ground Zero.» Rolf Vogt fasst in Worte, was für den Verwaltungsratspräsidenten der Birsterminal AG eigentlich unvorstellbar war: Dass ein Sturm am vergangenen Freitagabend einen der beiden riesigen Brückenkräne mit reiner Naturgewalt zu einem verworrenen Metallwust zusammenfalten konnte. «Ich habe in meinen 24 Jahren bei Birsterminal ja schon viel erlebt, doch dass so etwas möglich ist, hätte ich nicht gedacht», sagt er.

Stahlkonstruktion hätte noch Jahrzehnte halten sollen

Vogt bewegt das Geschehene sehr, wie im Gespräch mit der bz deutlich wird. «Als ich Freitagnacht informiert wurde, war es ein Riesenschock für mich. Die beiden Brückenkräne laufen seit fast 80 Jahren und waren in ausgezeichnetem Zustand», sagt er. Als man beim Besitzerwechsel 1995 die Anlage an der Birsfelder Hafenstrasse übernommen habe, sei man sich bei der Birsterminal AG bewusst gewesen, dass die beiden Kräne mit Baujahr 1940 und 1943 ein gewisses Risiko darstellten. Doch: «Eine Überprüfung durch einen Stahlbauingenieur zeigte, dass die Metallkonstruktion so massiv war, dass sie nochmals 50 Jahre halten sollte», sagt Vogt.