Wir waren uns schon bewusst, als wir uns noch in der Machbarkeitsstudie befanden und schliesslich den Auftrag für die Organisation übernahmen, was es heisst, einen Anlass dieser Dimension durchzuführen. Aus Zug konnten wir viele Erfahrungen mitnehmen. Sämtliche OK-Mitglieder haben diese Zeit für ihre kommenden Aufgaben intensiv genutzt.

Kann sich das Baselbieter OK nun ein klares Bild machen, was es alles erwartet?

Die Pflege im Detail, die sie an den Tag gelegt haben, und das Timing. Sie waren bereit, am Donnerstag war alles perfekt eingerichtet. Es kam keine Hektik auf, eine vorbildliche und saubere Planung.

Matthias Hubeli: Wir erlebten einen Superanlass – sportlich und auch, was sonst alles geboten wurde. Das Zuger OK hat Top-Arbeit geleistet und die Latte hoch gesetzt.

Die Arena in Zug fasste 56'500 Zuschauerinnen und Zuschauer, das Budget des Anlasses betrug 37 Millionen Franken; deutlich grösser und höher als drei Jahre zuvor in Estavayer. Das «Eidgenössische» wird immer gigantischer. Was bedeutet das für den Grossanlass 2022?

Wir wollen Zug nicht kopieren und in einen Wettbewerb um die Grösse der Veranstaltung treten. Von den räumlichen Verhältnissen her wird es nicht möglich sein, in Pratteln die gleich grosse Arena aufzubauen wie in Zug. Wir richten uns nach dem Modell «Frauenfeld 2010», wo die Arena gut 47'000 Zuschauenden Platz geboten hat. Zur Höhe des Budgets kann ich noch nichts sagen.

Nach ersten Schätzungen wurden in Zug über 400'000 Besuchende gezählt. Welche Massnahmen sind im Baselbiet erforderlich für eine Menschenmenge dieser Grössenordnung?

Auch hier können wir das «Eidgenössische» in Pratteln nicht mit dem vergangenen vergleichen. Zug ist viel zentraler gelegen, ein wesentlicher Punkt. Auch wurde der Weg vom Stadtzentrum zum Festgelände bewusst voll ausgenutzt mit vielen Angeboten, die ebenfalls andere Interessengruppen ansprachen. Es ist nicht unsere Absicht, derart viele Leute nach Pratteln zu locken. Sicher werden wir aber darauf hinwirken, dass – wie in Zug – möglichst viele Schwingfans mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns fahren.

Sie sind als Geschäftsführer des ESAF 2022 für die Gesamtkoordination verantwortlich. Welches sind Ihre wichtigsten Aufgaben?

Sehr bedeutend ist das Timing, damit alles bis zum Schluss stimmt. Schwergewichtig ist natürlich auch, die Finanzierung sicherzustellen. Dies wird mich bis zum Festbeginn begleiten.

In welchem Stadium befinden sich die Vorbereitungen?

Ende Juli endete die Strategiephase. Die einzelnen Ressort- und Abteilungsleiter machten sich Gedanken, wie sie ihr Thema umsetzen wollen. Mit ihnen sind wir ganz bewusst nach Zug gefahren. So konnten sie vor Ort eruieren, ob ihre Ideen umsetzbar sind. Bestimmt müssen wir nun gewisse Korrekturen anbringen. Danach werden die Konzepte niedergeschrieben.

Sie arbeiten seit bald eineinhalb Jahren eng mit OK-Präsident und Regierungsrat Thomas Weber zusammen. Wie oft tauschen Sie sich aus?

Wir stehen sehr oft in Kontakt und tauschen uns fast täglich aus.