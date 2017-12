Für ihn ist klar, dass die Gemeindeleitung das Vertrauen der Gemeindebasis zurückgewinnen muss. Und das will er tun, indem transparenter kommuniziert wird. «Wir müssen Wege finden, wie wir mit der Gemeinde ins Gespräch kommen», sagt er. Ihm schweben zum Beispiel Aussprachegefässe vor, in denen die Kirchenpflege den Austausch mit ihren Gemeindemitgliedern fördert. «Wir können so die Sorgen und Nöte aufnehmen, ohne das enge Korsett einer offiziellen Kirchgemeindeversammlung.»

Diese guten Absichten scheinen aber noch nicht überall durchgesickert zu sein. «Man weiss nicht, was die Kommission macht», findet Ernst Mollet, ein langjähriges Gemeindemitglied. «Sie sagen ja, ihre Arbeit sei nicht öffentlich.» Von Bidder handle wie ein Primarlehrer, der von oben herab sage, was zu gehen habe. Mollet findet, die ganze Kommission hätte zurücktreten müssen, wie das das Kirchenrecht in solchen Fällen nahe lege.

Auch Roger Moll ist unzufrieden. Der ehemalige Landrat hatte sich für Breitenfeldt eingesetzt und versteht nicht, dass das Pfarrwahlteam nach der Klatsche immer noch in fast gleicher Formation im Amt ist. «Sie sollen zurücktreten», findet er. Die Gemeinde solle die Sache ausdiskutieren und endlich Nägel mit Köpfen machen. Konkret schlägt er vor, eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung einzuberufen und zuhanden einer neuen Pfarrwahlkommission klar zu definieren, wie die Ausschreibung der Pfarrstellen aussehen soll. «Schlachtplan» nennt er das. «Auch in der Kirche darf man mal sagen, wo es durchgeht.»

Kommission ist vielfältig

Solche Forderungen nach einer Tabula rasa in der Pfarrwahlkommission kann Kirchenpflegemitglied Marc Schinzel nachvollziehen, hält sie aber nicht für realistisch. «Es ist enorm schwierig, Leute zu finden, die sich engagieren», sagt er. «Wir müssen Sorge tragen zu denen, die unter den aktuellen erschwerten Bedingungen überhaupt noch dabei sind.» Und auch bei einem totalen Neubeginn würden die verschiedenen Meinungen, wie die Pfarrstelle besetzt werden soll, nicht verschwinden. Die Vielfalt an Meinungen sei bereits jetzt in der Kommission vertreten. Aber alle Mitglieder hätten verstanden, dass es jetzt gelte, Gräben zuzuschütten.

Dass das nicht einfach ist, zeigt ein Leserbrief von Eveline Jakob. Sie war im Sommer als Vizepräsidentin der Kommission abgetreten, aus Protest dagegen, dass Breitenfeldt durchgeboxt wurde. Jetzt schreibt sie, sie hätte gerne wieder in der Kommission mitgearbeitet, sei aber von Bidder nicht ernst genommen worden. Dieser nimmt zu Jakobs Leserbrief mit Hinweis auf die Vertraulichkeit nicht Stellung und sagt: «Wir werden es nie allen Recht machen können.»