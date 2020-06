Nach der grossen Medienkonferenz: So lebt das Baselbiet mit Corona

Der Dämpfer kam um 16.58 Uhr. Hatten die fünf Regierungsräte wenige Stunden zuvor noch kollektiv aufgeatmet und gelobt, dass es in Baselland seit Wochen kaum neue Coronafälle gibt, drückte die Gesundheitsdirektion mit einer Hiobsbotschaft die Stimmung: Ein 14-jähriger Schüler war im Therwiler Känelmattschulhaus positiv getestet worden, weshalb sich 60 Personen in Quarantäne begeben müssen. Dennoch dürfte die Grundbotschaft von Regierungspräsident Isaac Reber seine Gültigkeit behalten: «Vor drei Monaten war die Lage dramatischer, heute können wir entspannter vor Ihnen stehen.» Seit dem 26. Mai musste in Baselland wegen Corona niemand mehr hospitalisiert werden. Selbst nach den Lockerungsschritten vom 27. April und 11. Mai sanken die Infektionszahlen weiter.

Ausschlaggebend für den Erfolg sei entschlossenes Handeln gewesen. Baselland war am 15. März einer der ersten Kantone, welche die Notlage ausriefen. Reber lobte an der Pressekonferenz im Landratssaal auch explizit die Bevölkerung, die mit ihrer Disziplin die Lockerungen erst ermöglicht habe. «In näherer Zukunft sollten wir weitere Schutzkonzepte aufheben können», versprach Reber, nur um anzufügen: «Aber noch nicht heute.» Erst müsse man schauen, was die Lockerungen vom 6. Juni auslösen.

Nachfolgelösung für die beiden Abklärungsstationen gesucht

Damit wechselte die Tonart. «Das Virus ist nach wie vor unter uns», mahnte Reber. Nun rücke die Eigenverantwortung wieder stärker ins Zentrum. Auch Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer zeigte sich nachdenklich, als sie über die Arbeit des kantonalen Krisenstabes sprach. «Was uns im Februar getroffen hat, konnte man nicht im Ansatz üben. Wir alle waren wohl manchmal an der Grenze zur Überforderung.» Angesichts dessen habe es der Krisenstab aber «ziemlich gut gemacht», resümierte sie mit einem Lächeln. Dies übrigens ohne einen einzigen Coronafall in den eigenen Reihen, wie Schweizer betonte. Per 1. Juni gab der Krisenstab die operative Führung der Bewältigung der Coronakrise nach 14 Wochen wieder ans Amt für Gesundheit ab. Er könne aber «innert Kürze» wieder eingeschaltet werden.