Seit rund zwei Wochen wurde mehrfach in verschiedenen Familiengärten im ganzen Kanton Baselland, vor allem in der Region Liestal und Pratteln, in Gartenhäuser eingebrochen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei Baselland hat die unbekannte Täterschaft in den meisten Fällen Lebensmittel und kleinere Bargeldbeträge gestohlen.



Die Baselbieter Polizei hat das Sicherheitsdispositiv entsprechend angepasst und bittet Besitzerinnen und Besitzer solcher Gartenhäuser, aber auch Spaziergänger und generell Leute, welche in der Nähe der Familiengärten unterwegs sind, um erhöhte Wachsamkeit.

Hinweise aller Art können an die Einsatzleitzentrale der Polizei Baselland in Liestal weitergegeben werden, Telefon 061 553 35 35.

