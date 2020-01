Nach geplantem Brandanschlag in Buckten: Linksextreme treffen den Falschen

Der Musiker Yilmaz Celik kommt am 26. März in der Türkei vor Gericht. Das berichtet sein Sohn Asmen Celik, der wie sein Vater in Pratteln wohnt. Yilmaz Celik reiste Anfang Dezember für eine Tournee in die Osttürkei. Nach einem Auftritt in Tunceli wurde er in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer linksgerichteten Organisation und Propaganda. Celik ist Kurde alevitischen Glaubens. Der 50-Jährige singt in der Sprache der Minderheit der Zaza, ist jedoch laut seinem Sohn apolitisch und nicht Mitglied einer Partei. Seit die Türkei wieder härter gegen Kurden vorgeht, häufen sich Berichte über willkürliche Verhaftungen.

Asmen Celik besuchte seinen Vater im Gefängnis. Der Inhaftierte, der seinen türkischen Pass schon vor Jahren abgegeben hat, ist ausschliesslich Schweizer. Auch die Schweiz setzt sich für ihn ein. (bwi)