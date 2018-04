Die Schweizer Salinen legen die Probebohrungen auf der Rütihard in Muttenz vorerst auf Eis. Sie reagieren damit auf den Widerstand aus der Bevölkerung. «Wir haben die Probebohrungen gestoppt, um unbelastet in den Dialog treten zu können», sagte Urs Hofmeier, Geschäftsführer der Salinen, gegenüber dem «Regionaljournal Basel» von SRF. Hofmeier zeigt sich überrascht, wie sich dieser Widerstand manifestiert. An anderen Orten habe man stets Lösungen finden können. In Muttenz sei der Gegenwind besonders heftig. Auch ist er überzeugt, dass die möglichen Gefahren von den Gegnern überzeichnet werden. «Wir sind überzeugt, dass die Spuren in der Natur geringer sind als befürchtet», sagte Hofmeier.