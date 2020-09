Nach Kollision mit einer Mauer: Fahrzeuglenker wird ins Spital geflogen

Am Sonntagmorgen, kurz nach 10.00 Uhr, ereignete sich auf der Baselstrasse in Zwingen BL ein Selbstunfall mit einem Personenwagen, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 53-Jährige Fahrzeuglenker auf der Baselstrasse in Richtung Zwingen. In der langgezogenen Linkskurve, unmittelbar nach dem Abzweiger in Richtung Nenzlingen, sei er aus noch unbekannten Gründen geradeaus gefahren und kollidierte anschliessend rechtsseitig mit einer Mauer. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und kam nach 50 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand.



Der Lenker wurde beim Unfall verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Sanität mit einem Rettungshelikopter (Alpine Air Ambulance) in ein Spital geflogen werden, so die Polizei weiter.

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Die Baselstrasse wurde während den Bergungs- und Aufräumarbeiten ab Nenzlingermatte bis eingangs Zwingen in beide Richtungen gesperrt. (mtg)

Polizeibilder vom September: