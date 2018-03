Buche out, Eiche in

«Soldatenfriedhof» nennt man im Försterjargon grossflächig gesetzte Jungbäume, die Exemplar für Exemplar mit einem vor Wildverbiss schützenden Kunststoffgehege umhüllt sind. Diese «Friedhöfe» stehen nun – so paradox es tönt – für die Zukunft des Waldes im Revier Schauenburg. Denn hinter fast jeder Kunststoffröhre versteckt sich eine kleine Traubeneiche. In der Strategie der Bürgergemeinden nehmen diese Eichen eine zentrale Funktion ein: Sie sollen sukzessive die Buchen ersetzen, die das Forstrevier Schauenburg heute noch dominieren.

Denn die Buchen, so erklärte der Präsident des Försterverbands beider Basel, Christian Kleiber, hätten Mühe mit dem Klimawandel: «Bei längeren Trockenlagen bringen sie das Wasser nicht in die Äste und Blätter, sodass diese in der Sonne verbrennen und dürr werden.» Dieses Problem habe die Eiche nicht. Sie brauche aber Licht und Wärme zum Aufwachsen, weshalb man grössere Löcher in den Wald schlagen müsse, um die jungen Eichen-Flächen für den Lichteinfall zu öffnen.

Das Revival der Eiche ordnete Kreisforstingenieur Luzius Fischer vom Amt für Wald beider Basel geschichtlich ein. Die Kelten hätten die Baumart hier vor über 3000 Jahren aktiv verbreitet, die Römer hätten nachgedoppelt, und die Eiche habe bis ins Mittelalter hinein eine grosse Bedeutung als Nutzpflanze gehabt. So dienten die Eicheln der Schweinemast, die Blätter als Einstreu und die Rinde den Gerbereien. Dann wurde sie vom heutigen forstlichen Brotbaum Buche verdrängt. Jetzt ist also wieder eine Wendezeit angesagt, obwohl die Wissenschaft noch ihre Zweifel hat, wie genau die einzelnen Baumarten auf den Klimawandel reagieren werden. Deshalb hat die Uni Basel auch ihr 20-jähriges Monster-Experiment mit grossem Walddach in Hölstein lanciert.