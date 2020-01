Nach Rücktritts-Bekanntgabe – Adil Koller im Interview > Bereits zwei Interessentinnen in den Startblöcken

Nachfolge Adil Koller gibt das Präsidium der SP Baselland zwar erst im Oktober ab, doch bereits am Tag Eins nach seiner Ankündigung bringen sich die ersten Interessentinnen für die Nachfolge in Stellung. Auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende» sagen sowohl Vizepräsidentin und Nationalrätin Samira Marti wie auch Landrats-Fraktionschefin Miriam Locher, dass sie sich eine Kandidatur überlegen werden.

«Das Parteipräsidium ist ein tolles Amt», sagt Marti und verweist darauf, dass sie sich in den vergangenen zwei Jahren als eine von zwei Vizepräsidentinnen bereits für die Kantonalpartei engagiert habe. Die 25-jährige Liestalerin gibt sich auch zuversichtlich, dass das Präsidium neben ihrem Nationalratsmandat zu stemmen wäre: «Das ist machbar», sagt sie.

Kaufmann, Rietschi und Urgestein Schweizer sagen ab

Etwas defensiver gibt sich Locher: «Ich sage sicher nicht schon jetzt Nein», hält sie fest. «Das Präsidium wäre ein möglicher nächster Schritt.» Dass Adil Koller, der wie Locher in Münchenstein wohnt, in ihr eine «hervorragende Parteipräsidentin» sehen würde (siehe Interview links), freut sie. Die 37-Jährige Kindergärtnerin sagt aber auch, dass sie auf der Nationalratsliste Erstnachrückende ist. Das müsse man auch in eine Entscheidung miteinbeziehen.

Bereits eine Absage erteilt die zweite SP-Vizepräsidentin Caroline Rietschi. «Es ist eher Zeit für eine jüngere Generation», meint die 54-Jährige. Ausserdem habe sie zu wenig Zeit für ein weiteres Amt. Ähnlich argumentiert Urs Kaufmann. Der 58-jährige Landrat fände es «super, wenn eine jüngere Frau gewählt würde». Er möchte zwar eine eigene Kandidatur nicht vollends ausschliessen, sagt aber klar, dass dies für ihn keine Priorität habe.

Kaufmann wäre für SP-Urgestein Hannes Schweizer sogar erste Wahl. Zu seinen eigenen Ambitionen hält der 67-Jährige dagegen trocken fest: «Das gäbe höchstens noch ein gutes Fasnachtssujet.» (mni)