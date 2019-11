Nach Ständeratswahlen: Grüne müssen Präsidium der Finanzkommission neu besetzen

Die Wahlen vom vergangenen Sonntag lösten bei den Baselbieter Grünen eine Kettenreaktion aus: Nationalrätin Maya Graf wurde ins Stöckli gewählt, also rutscht Landrätin Florence Brenzikofer in den Nationalrat nach, worauf Regula Waldner in den Landrat einziehen wird. Mit ihrer Wahl in den Nationalrat gibt Brenzikofer auch das Präsidium der wichtigen Finanzkommission (Fiko) ab, das sie erst im Juli übernommen hat.