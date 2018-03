Nach dem für den Verkehr verheerenden Lastwagenunfall auf der Autobahn A2 gestern Mittwoch werden jetzt Massnahmen gefordert. Der Basler TCS-Präsident Christophe Haller sagt gegenüber der bz Basel, dass die heillos veraltete Infrastruktur ausgebaut werden müsse.

«Gestern stand natürlich die Sicherheit an erster Stelle», so Haller, «es hätte sich eine Katastrophe ereignen können». Schliesslich handelte es sich um einen Gefahrenguttransport, der eine verheerende Explosion in Nähe zum Wohngebiet hätte auslösen können.

Doch der Unfall zeigte ein Problem auf: Passiert auf dem meistbefahrenen Autobahnabschnitt der Schweiz vor der Grenze zu Deutschland auf wenigen Quadratmetern ein massiver Unfall, ist die gesamte Region für einen halben Tag lahmgelegt. Aber auch ohne Unfälle sieht sich die Strecke der Überlastung ausgesetzt.