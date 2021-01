Nach Virus-Mutation an Baselbieter Schule: Kommen jetzt die Masken für die Jungen?

Schülerinnen und Schüler aus dem Kindergarten sowie den ersten bis dritten Klassen des Schulhauses Thomasgarten in Oberwil, deren Lehrpersonen und alle Familienmitglieder: Sie alle – laut Fabienne Romanens, Mediensprecherin der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD), ein dreistelliger Personenkreis – müssen sich seit gestern Coronatests unterziehen lassen.

Grund ist eine mutierte Covid-Variante, die am vergangenen Freitag erstmals im Baselbiet auftauchte. Eine Frau hatte sich damit infiziert. So auch mehrere ihrer Familienmitglieder – darunter ein Kind, das die Primarschule Thomasgarten besucht. Die betroffenen Personen befinden sich in Isolation, die Klassenlehrperson und Klassenkameraden des Kindes sowie deren Familienmitglieder in Quarantäne.

Fernunterricht noch immer Ultima Ratio

Situationen wie diese gilt es künftig zu vermeiden – besonders, weil die Virus-Mutation als ansteckender als die reguläre Corona-Variante gilt und die Schliessung von Schulen oder der Umstieg auf Fernunterricht im Baselbiet noch immer als Ultima Ratio betrachtet wird.

Die Ansage von Bildungsdirektorin Monica Gschwind soll deshalb Wahrheit werden: Vergangene Woche hat sie in der Landratssitzung angekündigt, dass eine Einführung der Maskenpflicht in der fünften und sechsten, je nach Verlauf der Fallzahlen auch in der dritten und vierten Primarstufen möglich sei. Bei der BKSD hiess es damals noch, es würden vorerst keine neuen Massnahmen getroffen. Mit den aktuellsten Entwicklungen hat sich dies jedoch geändert.

Der Regierungsrat entscheidet noch am Dienstag

Wie Romanens bestätigt, soll die Maskenpflicht für Fünft- und Sechstklässler schon bald eingeführt werden. Für eine Ausweitung der Maskenpflicht auf Kinder unter 12 Jahren sei jedoch eine Anpassung der geltenden kantonalen Covid-Verordnung notwendig. «Die BKSD hat dem Regierungsrat einen entsprechenden Antrag gestellt», sagt Romanens. «Bei einer Annahme würde das Schutz- und Organisationskonzept für die Volksschule aktualisiert und eine Maskenpflicht für die 5. und 6. Klassen der Primarschule ausgesprochen.» Der Regierungsrat hat am Dienstag seine wöchentliche Sitzung – ein Entscheid, ob bald auch jüngere Schüler mit Masken in den Unterricht müssen, dürfte noch am Dienstag vorliegen.

Weiter sei auch die Abgabe von sogenannten FFP2-Masken an Lehrpersonen aller Stufen in Diskussion. Je nach Ergebnis der Massentests könnten weitere Massnahmen geprüft werden, so Romanens. Die Speicheltests, die von einer mobilen Equipe in der Turnhalle durchgeführt werden, sollen am Dienstag um 16 Uhr abgeschlossen sein. «Um sicherzustellen, dass in diesem Rahmen keine Begegnungen stattfinden, werden die Zeitfenster entsprechend gelegt.»

Zehn Fälle in Basel-Stadt, fünf davon an Schulen

Im Stadtkanton gab es bereits zehn Fälle des mutierten Virus, wie Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements, auf Anfrage sagt. An Schulen waren fünf Personen betroffen; drei Schüler und zwei Lehrpersonen. «Ein aktueller, noch aktiver Fall ist uns derzeit nicht bekannt», so Tschudin.

Auf die Frage, ob die Massnahmen an Schulen verschärft würden, antwortet Simon Thiriet, Sprecher des Basler Bildungsdepartements, dass man die Lage täglich zusammen mit den Gesundheitsdiensten beobachte. Auch bei den Diskussionen der Direktorenkonferenz sei man dabei, die wiederum mit dem Bundesrat Massnahmen bespricht. Aber: «Wir sind der Meinung, dass – wenn immer möglich – einheitliche und nationale Massnahmen die beste Lösung sind.»