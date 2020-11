Nachwuchsprobleme: Sollen im Baselbiet bald auch Ausländer Polizisten werden?

«Wenn ich einmal gross bin, möchte ich Polizist sein.» Das hört man von vielen Kindern. Doch wenn sie dann gross sind, wollen immer weniger den Beruf tatsächlich ausüben. Viele Polizeikorps in der Schweiz haben Mühe, genügend Nachwuchs zu finden. Auch die Korps in den beiden Basel geben an, dass es für sie zunehmend schwierig wird, neue Polizisten zu finden.

Gründe dafür sind die gestiegenen Anforderungen an die Beamten. «Das führt dazu, dass nur ein Bruchteil der Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt werden kann», schreibt das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel (JSD). Aber auch die Attraktivität des Berufs hat abgenommen: Die Gewalt gegen Polizisten steigt und die Beamten stehen vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit. Das schreckt ab.

400 Meter unter elf Minuten schwimmen

Schaut man sich die Anforderungen an, stellt man fest: Man muss fit sein, um Polizistin zu werden. In Basel muss man etwa 400 Meter in unter elf Minuten schwimmen können. Die mangelnde Fitness wird vielen Bewerbern zum Verhängnis. Die Polizei Baselland gibt an, dass die Bewerber häufig in den Fächern Sport und Deutsch ungenügend seien.

Vergleicht man die Anforderungen in den beiden Kantonen, gibt es einen grossen Unterschied. Während man in Baselland Schweizer sein muss, kann man in der Stadt auch mit einer Aufenthaltsbewilligung C die Polizeischule besuchen. Und das schon seit 1997. Bei der Revision des Polizeigesetzes wurde diese Möglichkeit hinzugefügt.

Auch im Baselbiet wird demnächst das Polizeigesetz revidiert

Ein Entwurf des Baselbieter Regierungsrats liegt momentan bei der Justiz- und Sicherheitskommission im Landrat. Eine Änderung bezüglich der Nationalität von angehenden Polizisten ist dort nicht enthalten. Tania Cucè, SP-Landrätin und Mitglied der Sicherheitskommission, würde eine Öffnung für Ausländer mit einem C-Ausweis auch in Baselland begrüssen. Sie sieht darin eine Möglichkeit, mehr Polizeinachwuchs zu finden.

Ausserdem erachtet sie eine grössere Diversität in den Korps auch als Vorteil für die Polizei: «Je nach Situation kann eine Person mit Migrationshintergrund auch deeskalierend wirken.» Ihr Kommissionskollege Marc Schinzel (FDP) sieht das fehlende Bürgerrecht ebenfalls nicht als Ausschlusskriterium: «Es ist wichtig, dass man genügend und vor allem genügend gute Leute findet.» Bei einem Einsatz sei die ausschlaggebende Frage nicht, ob ein Polizist Schweizer sei, sondern ob er sich kompetent und korrekt verhält.

SVP-Landrat Hanspeter Weibel steht der Rekrutierung von Ausländern etwas kritischer gegenüber, lehnt sie aber nicht komplett ab. So findet er es in Ordnung, wenn Polizisten mit einem C-Ausweis im Hintergrund tätig sind. Für den Einsatz an der Front gehört für ihn das Bürgerrecht aber zur Pflicht: «Es geht um die Akzeptanz der Bevölkerung, von wem sie kontrolliert oder zurechtgewiesen wird.»

In Basel gehören Ausländer zur Normalität

Die Basler haben gute Erfahrungen mit ihrer Handhabung gemacht. «Die Akzeptanz ist da, Ausländer im Polizeikorps Basel-Stadt sind Normalität», schreibt das JSD. Die Diversität erleichtere zudem die Arbeit: «In gewissen Situationen ist es durchaus dienlich, wenn die Polizistinnen und Polizisten mit den kulturellen Hintergründen der Klientel vertraut sind und so das Handeln eher erklären oder absehen können.»

In den letzten fünf Jahren hatten 15 von 167 Aspiranten in Basel-Stadt einen C-Ausweis, das entspricht neun Prozent des Nachwuchses. Der Ausländeranteil bei den Bewerbern bewegt sich je nach Jahr zwischen zehn und 20 Prozent.