Nadine Freiermuth Samardžić übernimmt Geschäftsführung von Nathalie Martin

Die Nachfolge auf der Geschäftsstelle übernahm per 1. Februar 2020 Nadine Freiermuth Samardžić.

Nadine Freiermuth Samardžić hat zuletzt am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte an der Universität Basel gearbeitet, gelehrt und promoviert. Daneben leitet sie das Hilfsprojekt Abraçar Mozambique, das eine Primarschule in der Provinz Inhambane in Mozambique unterstützt.