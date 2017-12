Besondere Ehre für den ehemaligen Leiter der Römerstadt Augusta Raurica Alex Furger: An einem Empfang am Mittwoch in der Schweizer Botschaft in Nepals Hauptstadt Kathmandu wurden dem Basler Archäologen sowie Botschafter Jörg Frieden je eine feuervergoldete Buddhastatue überreicht. Der Überbringer Ratna Jyoti Shakya drückte damit den besonderen Dank der dortigen Giesser- und Statuenmachergilde für Furgers Buchprojekt «Der vergoldete Buddha» aus. Im soeben auf Deutsch und Englisch erschienenen 328-seitigen Band hat Furger als erster Autor überhaupt die uralte Kunst des buddhistischen Metallhandwerks dokumentiert. (bos)