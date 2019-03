Im laufenden Wahlkampf hat der Baselbieter Sicherheitsdirektor Isaac Reber immer wieder darauf hingewiesen, dass der nächste Schwerpunkt der Polizeiarbeit die Bekämpfung der Internet-Kriminalität werden wird. Nun nimmt dieses Vorhaben konkrete Gestalt an.

Wie mehrere Quellen gegenüber der bz bestätigen, will die Baselbieter Polizei ihren Korpsbestand um rund ein Dutzend Stellen aufstocken, um in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft eine eigene Abteilung zur Cybercrime-Bekämpfung aufzubauen.

Eine entsprechende Vorlage samt Stellenantrag befinde sich in der Sicherheitsdirektion in Vorbereitung und werde in Kürze der Regierung vorgelegt. Dort würde dann das Feilschen um die Anzahl zu bewilligender Stellen losgehen, die man dem Landrat unterbreiten wolle, vermutet eine Auskunftsperson.

Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass zum selben Zweck die Baselbieter Staatsanwaltschaft eine Aufstockung ihres Personalbestands beantragen wird; wenngleich mit drei zusätzlichen Vollzeitstellen in weit geringerem Umfang als die Polizei. Offiziell will wegen des laufenden politischen Verfahrens noch niemand zum Inhalt der Vorlage Details preisgeben.