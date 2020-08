Neue Grossbaustelle: Liestal sieht kaum ein Ende der Bauarbeiten

Kanton und Stadt hätten deshalb gemeinsam und in Koordination mit diesen Grossprojekten beschlossen, die umfangreichen Werkleitungsarbeiten losgelöst und vorgängig des Projekts «Strassennetz Zentrum Nord» zu realisieren und das jetzige, kleinere Zeitfenster für die Strassenerneuerung zu nutzen, so Wassmer.

Wassmer sagt: «Normalerweise machen wir solche Arbeiten gleichzeitig. Doch das ist in diesem Fall wegen der intensiven Bautätigkeit in Liestal mit unter anderem Vierspurausbau der SBB, Erneuerung der Waldenburgerbahn und Grosswärmeverbund der Elektra Baselland nicht möglich gewesen.»

Zudem ist die Rebgasse Teil der Durchgangsstrecke für Ausnahmetransporte von bis zu 480 Tonnen. Was Konsequenzen hat, wie Wassmer erläutert: «Solche Transporte, die vor allem von und zu den Rheinhäfen erfolgen, müssen während der Bauzeit 48 Stunden zuvor angemeldet werden. So können wir Hindernisse im Baustellenbereich aus dem Weg räumen.»

Projektleiter Ralf Wassmer vom kantonalen Tiefbauamt und der Liestaler Stadtbaumeister Thomas Noack sprechen übereinstimmend von einer logistischen Herausforderung. Das, weil dieser Bereich täglich von 8000 bis 10000 Fahrzeugen passiert wird, was im Baselbiet einem der am stärksten befahrenen Innerortsabschnitte entspricht.

Eine Baustelle, die den Verkehrsteilnehmern Geduld abverlangt, weil es mitten in Liestal auf einem ohnehin stark belasteten Streckenabschnitt über elf Monate zu Behinderungen mit Einbahnregime und Umleitungen kommt. Konkret: In der ersten Etappe, die bis Juni 2021 dauert, werden Rebgasse, Weierweg und Gasstrasse auf mindestens sieben Meter verbreitert. Gleichzeitig gibt es beidseits durchgehend zwei Meter breite Trottoirs.

Gäbe es im Baselbiet eine Auszeichnung in der Art «Der beste Maulwurf», Liestal wäre Kronfavorit. Im Kantonshauptort wird seit Jahren sowohl von Privaten wie von der öffentlichen Hand intensiv gegraben, seit dieser Woche noch etwas intensiver: Kanton und Stadt haben die Baustelle «Strassennetz Zentrum Nord» eröffnet.

Frühestens ab 2025 folgt in Liestal Nord die zweite Etappe: Die Gerberstrasse – die Fortsetzung der Rebgasse – und die anschliessende Gestadeck-Kreuzung werden saniert. Dieses Projekt sei aber noch nicht rechtskräftig, sagt Wassmer. Und Stadtbaumeister Noack meint: «Die Baustellen werden in Liestal nicht so schnell verschwinden. Sie sind auch Zeichen des Fortschritts und der Stadtentwicklung.»