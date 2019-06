Die weltweit sechs wichtigsten und grössten Marathons in Berlin, Boston, Chicago, London, New York und Tokio hat er schon erfolgreich hinter sich gebracht und ist dafür 2016 in Japan mit dem «World Marathon Major Award» ausgezeichnet worden. Nun strebt Kalle Nothofer aus Sissach nach noch Höherem: dem Comrades Ultramarathon in Südafrika.

Übermorgen Pfingstsonntag um 5.30 Uhr erfolgt der Start. Zu bewältigen sind knapp 90 Kilometer und insgesamt 1700 Steigungsmeter – von Durban nach Pietermaritzburg. Heuer steht der sogenannte «Uprun» an, in geraden Jahren der «Downrun» in die Gegenrichtung. Bestreitet man an zwei aufeinanderfolgenden Jahren diesen Lauf und hält das Zeitlimit ein, springt die ehrenvolle Back-to-Back-Medaille heraus. Nothofers Credo ist allerdings, nie zweimal denselben Wettkampf zu absolvieren. «Doch: Never say never», lässt er ein Hintertürchen offen.

Akribisch vorbereitet

Für Kalle Nothofer muss es schon die anspruchsvollere Variante sein. «Das geisterte schon länger in meinem Kopf herum. So was kann man nicht von heute auf morgen entscheiden», stellt der 54-Jährige klar. In Südafrika will er einmal mehr seine Grenzen ausloten. Der schönste Marathon der Welt sei der Jungfrau-Marathon, der härteste der Swiss Alpine Marathon in Davos und der grösste das «Ultimate Human Race», wie der Comrades Ultramarathon auch genannt wird.

Nothofer bereitete sich minuziös auf den bevorstehenden Ernstkampf vor. Seit Anfang Jahr spulte er 1400 Kilometer ab, zwischen 60 und 130 Kilometer die Woche. Der längste Trainingslauf mass 50 Kilometer. Trinken und Essen schleppte er selber mit, um sich auch von der Nahrungsaufnahme her auf den Ultramarathon vorzubereiten. Der Extremsportler aus dem Oberbaselbiet ist 1,82 Meter gross und wiegt 83 Kilo. Fünf weniger wären optimal, schmunzelt er.

Der Sissacher ist einem Glas Wein und einer opulenten Mahlzeit nicht abgeneigt. Aber in den vergangenen Wochen hat er aufs Essen geachtet: viel Kohlenhydrate, Gemüse, Früchte und viel trinken. Der «Comrades» gilt als der Ultramarathon mit der besten Verpflegungslogistik. Alle zwei, drei Kilometer ist eine Station mit Getränken und Esswaren vorhanden.

Im Internet hat sich der willensstarke und disziplinierte Athlet über Laufstrecke, Topografie und Klima schlau gemacht. Ebenfalls hat er zahlreiche Laufberichte gelesen. «Wüste Szenen sind beschrieben von Teilnehmenden, die gelitten und es nicht geschafft haben», erzählt Kalle Nothofer. Gelaufen wird ausschliesslich auf Asphaltstrassen, die erste Streckenhälfte weist mehr Höhenmeter auf und ist happiger. Teils steile Passagen wird er gehen müssen. Von Schattenpartien keine Rede, alles in der Sonne.

Im afrikanischen Winter herrschen derzeit Höchsttemperaturen von 25 Grad. Beim Start in der Frühe ist es noch kühl, doch dann wird es immer heisser. In Anbetracht dieser Tatsachen sieht sich Nothofer dennoch nicht als Masochisten, Aussenstehende vielleicht schon, meint er. Und relativiert: «Auch ein Zehn-Kilometer-Lauf ist sehr anstrengend.» Die Frage ist immer, wo man die Grenze zieht.

Die Maximalzeit für die 25 000 Starterinnen und Starter, davon etwa 30 aus der Schweiz, beträgt exakt zwölf Stunden. Eine Sekunde mehr, und man ist nicht klassiert. Knallhart, keine Gnade. Kalle Nothofer, beruflich Verkaufsleiter der Migros Basel, will – wen wunderts – natürlich früher im Ziel sein. Wie schnell, lässt er sich nicht entlocken, aber deutlich unter der ominösen Marke. Wichtig für ihn, dass er sich zu Beginn zurückhält und nicht zu schnell startet.

«Wenn ich es schaffe, werde ich Stolz und eine enorme innere Zufriedenheit verspüren – das ist die grösste Belohnung», blickt der gebürtige Bayer, der seit 33 Jahren in der Schweiz lebt, positiv voraus. Für die Startberechtigung musste er eine Marathonzeit von unter viereinhalb Stunden vorweisen. Dies schaffte er schon mehrfach, letztmals im April in Mailand in 3:40 Stunden.

«Meine Frau ist nervöser als ich»

Der 54-Jährige weiss, was ihn erwartet. «Ich werde x Krisen durchmachen müssen, die es zu überwinden gilt», prophezeit er. Aber Nothofer ist auch mental gut eingestellt. Im Kopf sei man mehr gefordert als physisch. Der Sissacher wird von seiner Frau begleitet. Diese, ausgerüstet mit Esswaren, wird er auf der Strecke an zwei Standorten kurz sehen. «Meine Frau ist nervöser als ich», lacht der Ausdauersportler.

Von den Strapazen wird er sich danach in einem gediegenen Hotel in Oman erholen. Blasen an den Füssen, schmerzende Gelenke und emotionale Erschöpfung dürften dann schnell vergessen sein. Für sechs Wochen sind Rennen tabu. Der nächste Marathon läuft Kalle Nothofer im Herbst in Amsterdam. Will er nach dem Laufabenteuer in Südafrika noch mehr? «Das lasse ich offen. Jetzt bin ich ganz auf Sonntag fokussiert.»