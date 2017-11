Vögeli macht klar, dass der Gemeinderat nach den Wirren um die Asylheimaffäre Kontinuität anstreben müsse. «Wir müssen sicher nicht das Ruder in eine komplett andere Richtung werfen.» Sie will nicht darüber spekulieren, ob sie ihre Wahl bereits im ersten Wahlgang den gemässigten Bürgerlichen verdanke, die Mall nicht gewählt hätten.

Christine Dollinger hingegen ist überzeugt, dass sie von Bürgerlichen verschiedener Parteien Stimmen erhalten hat. In den 13 Jahren, in denen sie Politik mache, habe sie gezeigt, dass sie über Parteigrenzen hinweg Lösungen suche. Punkto Asylheimaffäre setzt auch sie auf Konstanz. «Es sind sich alle einig, dass man jetzt die laufenden Untersuchungen abwarten muss.» Und sie sagt einen Satz, den man vom zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Urs Hintermann (SP) bereits mehrfach fast wortgleich gehört hat: Man müsse in der Asylheimaffäre schauen, wo Fehler passiert seien, damit man sie in Zukunft nicht wiederhole.

«Hoffnungsschimmer» für BDP

Damit wird klar: Mit den zwei neuen Mitgliedern wird sich die Stossrichtung des Reinacher Gemeinderats kaum ändern – auch wenn die SP einen ihrer beiden Sitze von vornherein aufgegeben hat. Trotzdem hinterlässt die Wahl in der Reinacher Politikwelt Spuren. Die parteilose Therese Stalder lässt offen, ob sie nach ihrem «erfreulichen Ergebnis», wie sie selber sagt, in die Lokalpolitik einsteigen will. Für die kantonale BDP ist die Wahl Vögelis ein Lichtblick. Sie wird die einzige Vertreterin der BDP in einem Baselbieter Gemeinderat sein. «Das ist für uns enorm wichtig», sagt Marc Bürgi, Präsident der Kantonalpartei. «Vögeli ist für uns ein Hoffnungsschimmer.»

Und die vom Reinacher Wahlvolk desavouierte Caroline Mall? Sie sagte, sie wolle sich jetzt vermehrt auf ihr Amt als Landrätin konzentrieren.