Neue Spitzen in fünf Gemeinden

Florian Spiegel, Allschwil An der Spitze des Allschwiler Einwohnerrats steht neu Florian Spiegel (30, SVP). Der Allschwiler Bürger arbeitet im Familienbetrieb in der Wärmetechnik. Seit neun Jahren politisiert er im Einwohnerrat, davon sieben als Fraktionspräsident und drei als Präsident der GPK. Politisiert habe ihn, dass die SVP sich als einzige Partei vehement gegen einen EU-Beitritt wehrte und vor allem Politik mache für die KMU und Schweizer Arbeiter. In seiner Freizeit mag Spiegel den FC Landrat, gutes Essen sowie Reisen in die Berge und an die Nordsee. Der designierte Landrat setzt sich einen strukturierten Ratsbetrieb zum Ziel. (DA)

Susanna Keller, Binningen Susanna Keller (SVP) ist seit 2009 Einwohnerrätin. Sie ist in der Sozialhilfebehörde, im Verband für Sozialhilfe des Kantons Basel-Landschaft sowie in der Spezialkommission Versorgungsregion Allschwil-Binningen-Schönenbuch tätig. Sie präsidierte den Business & Professional Women Switzerland Club Basel. Beruflich ist sie medizinische Praxisassistentin und diplomierte Berufsbildnerin mit zwei Lernenden. Die 61-Jährige ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und drei Enkelsöhne. Letzten Sommer hat die Garten-, Fitness- und Wasserliebhaberin den Brienzersee schwimmend überquert. (Rud)

Werner Fischer, Liestal Werner Fischer, 56, ist in Liestal so etwas wie der «Mister Brauchtum». Denn er ist Chef einer Banntagsrotte und präsidiert die IG Chienbäse. Ab Juli leitet er nun auch das Ortsparlament und das nach einer glanzvollen Wahl mit 35 von 35 gültigen Stimmen gestern Abend. Dem einstigen FDP-Fraktionschef ist Kontinuität wichtig: «Ich lege in meiner Amtsperiode als Präsident grossen Wert darauf, dass wir den sehr anständigen Umgangston im Einwohnerrat weiterpflegen.» Für guten Humor habe es aber immer Platz im Rat, meint der gelernte Gärtnermeister, der selbst kein Kind von Traurigkeit ist. (hi)

Stephan Ebert, Pratteln Stephan Ebert (SVP) ist erst seit drei Jahren Einwohnerrat. Doch der 61-Jährige engagiert sich schon lange in der Gemeinde, etwa als Mitglied der Sozialhilfebehörde und des Wahlbüros, in der Quartierentwicklung und im Gemeindeführungsstab. Beruflich ist er Verwaltungsangestellter im Baselbieter Tiefbauamt. Seine Parteikollegin Simon Schaub empfahl ihn im Einwohnerrat mit den Worten: «Mit seinem Stimmvolumen ist er prädestiniert für das Wirken am Mikrofon des Einwohnerratspräsidenten.» Gewählt wurde er schliesslich mit den Stimmen aller anwesenden Einwohnerräte ausser einer – vermutlich seiner eigenen. (mec)