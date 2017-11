Dieser Schlag war nur schwer zu verdauen: Fast ein Jahr ist es her, seit der Landrat Ende Januar hauchdünn – mit 41 zu 40 Stimmen – entschied, nicht auf das Gemeinderegionengesetz der Regierung einzutreten. Somit war die Bildung von sechs Regionalkonferenzen, auf die sich alle 86 Gemeinden hätten verteilen müssen, vom Tisch. Nach dem Scheitern der Regierungsvorlage nahm Finanzdirektor Anton Lauber den Kanton vorläufig aus der Verantwortung und schob den Ball den Gemeinden zu.

Recherchen der bz zeigen nun, dass diese tatsächlich nicht untätig waren: Mehrere Gemeindepräsidenten bereiten zurzeit die Lancierung einer Gemeinde-Initiative vor. Schon Anfang Dezember soll sie präsentiert werden. Dies bestätigt der Therwiler Gemeindepräsident Reto Wolf, der den Vorsitz der Region Leimental Plus innehat, auf Anfrage. «Die Regionalisierung schreitet im ganzen Baselbiet voran, überall finden Urversammlungen statt. Was fehlt, sind gesetzliche Rahmenbedingungen, damit die neuen Regionen auch mit Inhalten gefüllt werden können. Ohne klar definierte Kompetenzen geht es nicht», sagt er. Dort wolle man mit der Initiative ansetzen.

Den genauen Inhalt möchte Wolf noch nicht offenlegen. Die Initiative dürfte aber kaum eine reine Neuauflage der Regierungsvorlage sein. «Ich habe zwar bedauert, dass der Landrat das Gesetz ablehnte, doch es hatte einige Schwachstellen», sagt er. Ohne es auszusprechen, ist klar, was Wolf meint: Die grösste Ablehnung im Landrat rief die vorgegebene Aufteilung der sechs Regionalkonferenzen hervor inklusive dem Zwang, sich einer anschliessen zu müssen.

Finanzhilfe für Geschäftsstellen?

«Wir bedauern, dass sich die Regionalkonferenzen nicht durchgesetzt haben. Das Instrument war wohl zu komplex und die Leute stellten sich etwas zu Mächtiges darunter vor», blickt Bartolino Biondi von der Baselbieter Finanzdirektion zurück. Heute sagt er: «Das Wichtigste ist, dass die Regionen eine Geschäftsstelle einrichten und Statuten für die Zusammenarbeit festlegen.» Der «Laufentaler Tag» vom 21. Oktober etwa, an dem sich Gemeindevertreter des Bezirks austauschten, sei bereits eine Art Regionalkonferenz gewesen.

Auch sonst verfolge der Kanton die Entwicklungen genau. Biondi verweist auf die Unterzeichnung der Charta der Region Liestal/Frenkentäler am 30. November oder auch die Anstrengungen im Oberbaselbiet, eine Geschäftsstelle aufzubauen. Diese darf wohl mit einer moderaten Anschubfinanzierung durch den Kanton rechnen. Biondi: «Wir haben abgeklärt, dass dafür die bestehenden rechtlichen Grundlagen genügen.» Dass nun die Gemeinden selbst per Initiative aktiv werden, begrüsse der Kanton. Biondi mahnt aber, dass es die Unterstützung vieler Gemeinden brauche, um dem Anliegen an der Urne zum Erfolg zu verhelfen.