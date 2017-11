Contra: Halten Schnellzüge nur bei einem Hochhaus?

Das SBB-Hochhaus widerspricht dem vom Einwohnerrat ursprünglich beschlossenen städtebaulichen Wettbewerb.

Der Baselbieter Heimatschutz unterstützt den Vierspurausbau am Bahnhof Liestal und die damit verbundenen Neubauten zur effizienten Abwicklung des Personenverkehrs. Der Baselbieter Heimatschutz stellt sich jedoch dezidiert gegen die heutige Quartierplanung Bahnhofcorso. Diese Quartierplanung mit dem verfehlten, aber auf Druck von SBB Immobilen ermöglichten Hochhaus widerspricht dem vom Einwohnerrat ursprünglich beschlossenen städtebaulichen Wettbewerb.

An vielen Orten in der Schweiz treten die SBB als Spekulationsfirma mit dem Argument auf, sie müssten mit massiven Bauten entlang der Bahnlinie den Betrieb finanzieren. Damit sind sie faktisch die Finanzierungsmaschine des defizitären Bahnbetriebs. Auch in Liestal machten die SBB geltend, dass sie das Hochhaus benötigten, um den neuen Bahnhof finanzieren zu können. Als Konsequenz hätten die SBB daraus ableiten müssen, dass damit die Quartierplanung Bahnhofcorso in Erfüllung einer Bundesaufgabe im Sinne des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) erfolgt. Die SBB als spezialgesetzliche AG des Bundes sind damit ans NHG und an die Vorgaben des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder gebunden, und sie hätten deshalb in der Planung die Auswirkungen des massiven Hochhauses auf die umliegenden historischen Bauten und auf die historische Altstadt beachten müssen. Ja, sie sind als Bundesbetrieb dazu gerade verpflichtet.

Der Baselbieter Heimatschutz vertritt die Ansicht, dass die SBB die Bevölkerung nicht mit der Drohung einschüchtern dürfen, den Bahnhofausbau davon abhängig zu machen, dass Liestal ihr den Bau eines städtebaulich fragwürdigen Hochhauses ermöglichen muss. Der Heimatschutz hat im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung gefordert, die städtebauliche Entwicklung des verbleibenden brachliegenden Areals gesamthaft zu planen. Dazu verlangte er, den Quartierplanperimeter um den Bereich des Hochhauses zu verkleinern. Die Forderungen fanden keinen Niederschlag in den vom Einwohnerrat beschlossenen Planungsunterlagen.

Der Baselbieter Heimatschutz empfiehlt, die Quartierplanung Bahnhofcorso in der heutigen Form abzulehnen und in einem offenen Wettbewerbsverfahren das gesamte SBB-Areal städtebaulich neu zu planen.