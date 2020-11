Neues Zentrum für Psychische Gesundheit in Binningen

Die Psychiatrie Baselland hat ihre Standorte auf dem Bruderholz und in Münchenstein geschlossen. In Binningen gibt es dafür neu eine Tagesklinik für Krisenintervention und Abhängigkeitserkrankungen. Rund 100 Mitarbeitende haben in diesem neuen Zentrum für Psychische Gesundheit ihre Arbeit aufgenommen.