Buschauer tritt seine neue Stelle per 1. Juli an, wie die BUD am Donnerstag mitteilte. Der bei der Polizei Basel-Landschaft ausgebildete Polizist schloss 2016 an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich ein Kommunikationsstudium ab. Im selben Jahr wechselte er von der Polizei, wo er seit 2011 im damaligen Stabsdienst Kommunikation tätig war, als Kommunikations- und Untersuchungsbeauftragter zur Staatsanwaltschaft.