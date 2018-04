Die Böden sind kalt, das Thermometer klettert kaum über 16 Grad. Und auf dem Passwang liegt noch Schnee. Für den Bottminger Spargel-Produzenten Thomas Wiesner ist das ein klares Zeichen dafür, dass die Spargelzeit noch nicht reif ist. «Die Böden brauchen Wärme und sie müssen trocken sein, damit die Spargeln wachsen», erklärt er.

Wiesner nutzt keine Treibhäuser, lediglich kleine Tunnel als Wärmespeicher. «Man kann nichts tun, ausser abzuwarten», sagt der er. Bei gutem Wetter könne die Ernte wohl Ende Monat losgehen. Es sei ihm lieber, wenn die Spargeln etwas später kommen, und es dafür warm bleibe. Letztes Jahr war genau das Gegenteil der Fall: Die ersten Spargeln konnten schon im März geerntet werden, ein Frost im April machte jedoch einen Grossteil der Ernte wieder zunichte.

Importierte Spargeln

«Letztes Jahr war ein Rekordjahr», bestätigt auch Simon Schumacher. Er ist Vorstandssprecher des Verbands süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE). «Im Gegensatz dazu kommt die Ernte dieses Jahr etwas verspätet». Anders als bei Wiesner in Bottmingen können die meisten süddeutschen Bauern aber schon in den nächsten zwei Wochen mit der Ernte beginnen. Einige wenige Verbandsmitglieder setzen beim Anbau auf künstliche Wärme und konnten so bereits im März erste Spargeln in die Supermärkte liefern.

Einheimische Spargeln sucht man bis März normalerweise vergeblich. Die Spargeln, die es Anfang Jahr zu kaufen gibt, stammen meist aus Griechenland, Spanien, Peru, Marokko oder Mexiko. «Das Problem dabei ist vor allem der hohe Wasserverbrauch des Spargelanbaus», erklärt Schumacher. «Das alles sind Gebiete, wo das Wasser ohnehin schon knapp ist.»

Grüne Spargeln gehören ausserdem gemäss einer ETH-Studie aus dem Jahr 2016 zu den Lebensmitteln mit der schlechtesten Klimabilanz. Grund dafür ist die Anzahl der Flugzeug-Importe, die mit 25 Prozent vergleichsweise hoch ist. Über die Konsumenten ärgert sich Schumacher nicht. «Das ist der freie Markt, damit muss man leben.» Ganz im Gegensatz zu Thomas Wiesner: «Die Leute haben kein Gespür mehr für die Natur». Für ihn ist es unverständlich, warum niemand die heimische Saison abwartet.

Doch auch Wiesner hat Erfahrungen mit Import-Spargeln gemacht: «Ich habe aus Neugier an Ostern spanische Spargeln gekauft, gekocht – und gleich auf den Kompost befördert.» Für ihn ist klar: Auf die Natur zu warten, lohnt sich.