Herr Siebenpfund, welches Ziel möchten Sie mit der von Ihnen mitbegründeten Ersthelferstiftung erreichen?

Patrick Siebenpfund, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes des Kantonsspitals in Liestal:

Wir haben als Vision, dass die Überlebenschance beim Herzstillstand im Baselbiet auf 50 Prozent steigt. Derzeit liegt sie bei weniger als 10 Prozent. Damit könnte man im Kanton Baselland 20 bis 30 Menschenleben pro Jahr retten. Zudem soll jeder bis zum 15. Altersjahr zwei Stunden in Lebensrettung geschult werden. Auch heutzutage sterben immer noch Kinder im Pausenhof an Herzstillstand, weil niemand helfen kann. Das ist nicht akzeptabel.

Wie wollen Sie das erreichen?

Wir möchten ein Smartphone-basiertes System einrichten, wie im Tessin. Wenn der Mann von Frau Meyer einen Herzstillstand erlebt, soll der Disponent in der Notfallzentrale nur einen Knopf drücken müssen, und schon sind First Responders in der Nähe alarmiert, also ausgebildete Laien, die eine Herzmassage leisten können. Der Disponent soll zudem Frau Meyer anleiten, wie sie selber ihrem Mann eine Herzmassage geben kann.

Findet man leicht First Responders?

Wir haben bereits Hunderte von Menschen, die geschult sind: Medizinalpersonen, Mitglieder von Blaulichtorganisationen, von Vereinen, etwa den Samaritern oder Basic Life Support, oder in den lokalen Feuerwehren. Das Potenzial ist riesig, nur ist es bisher nicht gebündelt. Allenfalls müssen wir gezielt First Responders in abgelegenen Ortschaften ausbilden.

Wie erreicht man, dass jeder weiss, was bei Herzstillstand zu tun ist?

Das sollte Schulstoff sein, so wie man lernt, zu lesen und schreiben und einen Computer zu benutzen. Kinder lernen lebenserhaltende Massnahmen ein Mal im Leben, dann können sie es. Es soll mir niemand erzählen, dass nicht jeder bis zum 15. Altersjahr nicht zwei Stunden Unterricht erhalten kann. Es kostet auch nicht viel. Lebensrettung sollte deshalb in den Lehrplan aufgenommen werden. Dafür brauchen wir aber den Entscheid von ganz oben.

Welche Rolle spielen in der von ihnen angestrebten Rettungskette öffentliche «Defis», welche die Gemeinden zur Verfügung stellen?

Sie sind wichtig, um bei Herzkammerflimmern den Rhythmus des Herzens wieder herzustellen. Wichtig ist festzuhalten, dass sich die Gemeinden aber mit dem Aufstellen eines Defibrillators nicht in falscher Sicherheit wähnen sollten. Die Hersteller möchten möglichst viele Geräte verkaufen, zudem sind die Wartungsverträge teuer. Die Behörden könnten versucht sein, den Posten aus ihren Budgets zu streichen – vor allem wenn sie merken, dass ihre Geräte nicht benutzt werden, weil sie nicht in das kantonale Rettungssystem integriert wurden. Deshalb möchte die Ersthelferstiftung den Gemeinden eine unabhängige Beratung anbieten. Vielleicht stellt sich dann heraus, dass es weniger Defibrillatoren braucht, dafür an anderen Standorten.

Wieso braucht es die Ersthelferstiftung, um diese Ziele zu erreichen?

Im Baselbiet sind wir leider nicht so weit wie in Basel, wo ein entsprechendes Projekt weit vorangeschritten ist. Wir haben bisher vom Kanton keine Zusage, dass er sich an einem System wie im Tessin finanziell beteiligt. Auf öffentliche Gelder können wir also nicht zählen. Darum müssen wir auf Private zugehen. Eventuell richten wir ein Gönnersystem ein. Die Software, um App-basiert alarmieren zu können, kostet 25 000 Franken pro Jahr.