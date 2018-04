Eigentlich könnte Sterbebegleiterin Erika Preisig aufatmen. Nachdem der Präsident des Baselbieter Apothekerverbands vergangene Woche in der bz sagte, dass aus seiner Sicht Apotheken nach wie vor das Sterbemittel Natrium-Pentobarbital (NaP) an Preisig herausgeben dürften, schrieb die Biel-Benkemer Hausärztin nochmals alle Apotheken an. Und siehe da: Eine einzige erklärte sich bereit, das NaP zu beschaffen. Das sagt Preisig heute Mittwoch auf Anfrage.

Die Tochter der 92-Jährigen soll nun das Gift abholen

Damit könnte es wider Erwarten doch noch mit Preisigs nächster Sterbebegleitung klappen: Eine 92-jährige Frau ist bereits aus Frankreich angereist. Morgen Donnerstag soll der begleitete Freitod stattfinden. "Ich glaube fest daran, dass es klappt", sagt Preisig. Sicher ist es allerdings noch nicht. "Definitiv ist es erst, wenn die Apotheke morgen das NaP auch wirklich aushändigt." Den Namen der Apotheke möchte Preisig nicht offenlegen - und das hat einen Grund: Das angepasste Vorgehen, das die Sterbebegleiterin nun beschlossen hat, ist nicht offiziell abgesegnet, weder von der Staatsanwaltschaft Baselland (Stawa) noch vom Heilmittelinstitut Swissmedic oder dem Kantonsapotheker Hans-Martin Grünig. Es ist also offen, ob es wirklich dem Schweizer Heilmittelgesetz entspricht und ob die von der Stawa geführte Strafuntersuchung tangiert wird.

Und das plant Preisig: Statt wie bisher selber als Ärztin das Rezept für das NaP auszustellen, es in der Apotheke gegen das Gift einzulösen und es dann auch gleich selbst dem Patienten zu verabreichen, ändert Preisig im Ablauf einen entscheidenden Punkt. Morgen soll entweder die 92-jährige Patientin selbst mit dem Rezept bei der Apotheke vorbeigefahren werden und das NaP abholen oder eine Vertrauensperson wie etwa ein Familienmitglied tut dies mit einer schriftlichen Vollmacht. Am Wahrscheinlichsten ist laut Preisig, dass die Tochter der Patientin in die Apotheke gehen werde, da es ihrer Mutter körperlich nicht mehr zuzumuten sei. So sind nicht mehr alle Handlungen aus einer Hand, was Swissmedic bisher eben als besonders "heikel" bezeichnet hatte. Auch die Forderung einer schriftlichen Vollmacht wäre erfüllt.

Stawa und Swissmedic widersprechen sich

"Ob es sicherer ist, wenn eine betagte und kranke Frau oder eine private Vertrauensperson das NaP abholt anstatt ich als Ärztin, kommentiere ich nicht, aber ich bin zu allen Anpassungen bereit, solange ich damit den Wunsch meiner Patienten erfüllen kann", sagt Preisig. Dass sie nun aber dennoch keine offizielle Bestätigung durch die Behörden erhält, frustriert sie zutiefst. "Stawa und Swissmedic spielen sich gegenseitig den Ball zu, niemand will die Verantwortung übernehmen." Nur Kantonsapotheker Grünig habe ihr mündlich gesagt, dass ihr neues Vorgehen korrekt sei.

Die Erste Staatsanwältin Angela Weirich aber fordere eine schriftliche Bestätigung der Rechtskonformität durch Swissmedic, ehe die Stawa dem Vorgehen zustimmen könne. Laut Preisig habe ihr Swissmedic jedoch mitgeteilt, dass das Institut keine verbindliche Stellungnahme abgeben könne, da die kantonalen Behörden zuständig seien. Ein Teufelskreis. Swissmedic verlange zudem eine schweizweit einheitliche Regelung. Bis der Schweizer Apothekerverband eine solche ausgearbeitet hat, dürfte es aber noch lange dauern.

"Jetzt weiss ich nicht, welches Verhalten rechtskonform ist und bringe damit mich und meinen Apotheker in Gefahr", hadert Preisig. Aufgeben sei aber keine Option. Sie will die Sterbebegleitung morgen durchführen. Wie üblich werden Stawa und Polizei danach sowieso vor Ort den Ablauf überprüfen - dann klärt sich, ob Preisig zu hoch gepokert hat.