Die Wirtschaftskammer Baselland drohe Politikern mit einer Strafanzeige – so lautet die Botschaft, die Adil Koller und Bálint Csontos am Wochenende auf Twitter und Facebook verbreiteten. Als Beleg dafür zeigten die Präsidenten der SP beziehungsweise der Grünen die Briefe, die sie per Mail vom Anwalt der Wirtschaftskammer erhalten hatten. Darin wird ihnen die Frage gestellt, ob sie die in der «Basler Zeitung» zitierten Aussagen zu den Ungereimtheiten rund um ZAK und ZPK tatsächlich gemacht haben.