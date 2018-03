Wer errät den richtigen Aussichtspunkt? Ob Aussichtspunkt, Turm oder Hochsitz: Hier werden jene Orte in der Region Basel gesucht, die spektakuläre Aussichten und den Blick auf grossartige Panoramen bieten. Und davon gibt es in dieser Ecke der Schweiz mehr, als Sie denken.

Wir steigen am ersten Ort in die Höhe und gleichzeitig ein paar Jahre in die Vergangenheit. Im Juni 2014 bot sich von welchem Aussichtspunkt der obige Blick auf diese nicht ganz unbedeutende Hochhaus-Baustelle im Kleinbasel?

Und gleich noch einen Turm hoch gestiegen, wir haben ja noch Kraft, da wir erst am Anfang dieses Quiz-Marathons stehen. Wo steht denn bitte diese Aussichtsplattform, die einem so weitläufigen Rundblick erlaubt?

Aber das Leben besteht nicht nur aus Treppensteigen, und die Region Basel nicht nur aus Aussichtstürmen. Was wir hier erblicken, ist ...

So viel sei verraten. Wir befinden uns an der äussersten Peripherie des Baselbiets. Natürlich, wo sonst kann man bei schönen Wetter einen Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau erhaschen? Folglich stehen wir gerade auf ...

Wir sehen schon: Ihnen sind die Türme lieber als blosse Aussichtspunkte. Dann haben wir bei dieser Frage wieder genau das Richtige für Sie. Wir stehen auf dem ...

Nein, wir haben noch nicht alle Türme der Region Basel abgegrast. Dieser hier, der diesen fantastischen Panoramablick bietet, ist der ...

Mögen Sie noch? Ist ihnen der Schnauf nach gefühlten 1000 Treppenstufen noch nicht ausgegangen? Damit müssen unbedingt noch einen weiteren Aussichtsturm auf Baselbieter Boden rauf, der diesen Ausblick in nordwestlicher Richtung bietet. Gemeint ist der ...

Endspurt! Wir bieten Ihnen noch zwei ganz aussergewöhnliche Aussichten: Zunächst diese, die einem das Oberbaselbiet zu Füssen legt. Wir sind auf ...

Finale, und was für eines! Bei diesem Anblick für Geniesser darf Ihnen ganz warm ums Herz werden. Von wo aus hat man diesen tollen Blick?

Und jetzt noch eine Zusatzfrage! Holen Sie sich den Bonuspunkt, wenn Sie erraten, am welchem Trubel-Anlass dieser Schnappschuss aus dem Familienalbum entstanden ist.

Ein klarer Fall von Höhenangst In diesem Fall sind Sie entschuldigt, wenn Sie bloss eine, zwei oder drei Fragen richtig beantwortet haben. Sonst nicht ...

Stubenhocker sehen anders aus Respekt, Respekt, Sie haben zwischen vier und sechs Fragen richtig beantwortet, was darauf schliessen lässt, dass Sie zumindest einige der genannten Aussichtspunkte selber erklommen haben. Nehmen Sie sich jetzt auch die restlichen vor!