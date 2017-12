Urs Christoph Hofmeier stammt aus Nuglar-St. Pantaleon. Er doktorierte 1993 an der Universität Basel in physikalischer Chemie und hat seinen MBA am IMD in Lausanne gemacht. Hofmeier ist seit 2012 Geschäftsführer der Schweizer Salinen AG in Pratteln mit 200 Angestellten. Vorher war der Solothurner bei Novartis, Solvias und Linde Gas Therapeutics in USA, Frankreich und Deutschland tätig. Er ist verheiratet und lebt in St. Pantaleon.