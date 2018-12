«Wir kommen gerade so durch», erklärt Thomas Rudin, Leiter der Arlesheimer Gemeindeverwaltung. Die zahlreichen Vorwürfe von Geldmacherei, die 2015 laut geworden sind, weist er zurück. «Wir können die Geräte auch nicht Ende Jahr länger aufstellen, um die Gemeindefinanzen aufzubessern», so Rudin.

Der Blitzer am Stollenrain in Arlesheim bot Ende November einen lustigen Anblick. Jemand hatte an den mobilen Radarkasten goldene Sterne angehängt, dazu die Notiz «Weihnachtsaktion – Foto ab 40.-».

Nicht immer hat Arlesheim mit Geschwindigkeitskontrollen gearbeitet. Die Gemeinde ist jedoch verpflichtet, in der 30er-Zone Massnahmen zur Verkehrsberuhigung zu ergreifen. Als nach einer FDP-Petition die bremsenden Boden-Schwellen entfernt wurden, mussten sich die Arlesheimer wohl oder übel mit den gemieteten Blechpolizisten anfreunden.

Davon gibt es in der Gemeinde zwei: Die eine Anlage steht oft am Stollenrain, in der Nähe des Spitals. Eine zweite, kleinere Anlage ist flexibler einsetzbar und kontrolliert jeweils nur einige Stunden lang. «Wir wechseln die Standorte von Zeit zu Zeit, sodass keine Gewohnheit entsteht,» so Rudin.

Eigenes Gerät wäre zu teuer

Die Geräte werden gemäss Rudin dort eingesetzt, wo ein Risiko für den Langsamverkehr besteht. Wo und wann, wird im Voraus auf das ganze Jahr hin festgelegt. Klar ist jedoch: «Man kommt nicht um die Geschwindigkeitskontrolle herum», so Rudin.

Die Gemeinde habe gute Erfahrungen mit der aktuellen Lösung gemacht, erklärt Rudin. Über 90 Prozent der Fahrzeuglenker würden die Geschwindigkeitslimiten einhalten, teilte die Gemeinde vergangene Woche in ihrem Newsletter mit.

So müssten sich die Arlesheimer im nächsten Jahr auch nicht vor strengeren Kontrollen fürchten, versichert Rudin: «Wir fahren mit den Kontrollen weiter wie bisher.» Es steht jedoch zur Debatte, im Jahr 2019 weitere Anbieter zu prüfen. «Wir werden aber bestimmt kein eigenes Gerät anschaffen», sagt Rudin. Das sei viel zu teuer.