Öffentliche Hand zahlt nur Musikschulen: Eine Bildschule kämpft ums Überleben

15 Musikschulen gibt es in Baselland. Sie sind fest etabliert und werden von den Gemeinden getragen. Im Bildungsgesetz sind sie explizit als eines der Bildungsangebote erwähnt, in der Verordnung steht sogar, welche Instrumente angeboten werden müssen. Gesetzlich geregelt ist auch, dass Eltern nur für maximal ein Drittel der effektiven Unterrichtskosten ihrer Kinder aufkommen müssen. Niemand stellt Musikschulen infrage.

Das tut auch Roman Brunner nicht. Doch der SP-Landrat stellt eine simple Frage: «Wieso wird die musikalische Ausbildung unserer Kinder derart gefördert, nicht aber die gestalterische? Das verstehe ich einfach nicht.» Brunner, der zwar Lehrer, aber nicht Zeichenlehrer ist, möchte diesen Unterschied beheben. In einer Motion, die er am Donnerstag einreichen wird und die der bz vorliegt, fordert er die Regierung auf, «die gesetzlichen Grundlagen für eine Kunstförderung in Bildschulen analog der Musikschulen im Bildungsgesetz zu schaffen». Denn auch wenn sie weniger bekannt sind, so gibt es sie: Spezielle Bildschulen, an denen Kinder von 6 bis 16 Jahren malen, zeichnen, töpfern, filmen, fotografieren, sprayen oder basteln können. 14 Stück gibt es schweizweit.

In beiden Basel gibt es nur je eine Bildschule

Baselbieter Schüler haben derzeit aber nur die Wahl zwischen zwei Angeboten: dem K’Werk Baselland in Liestal und dem K’Werk Basel. Letztere Bildschule gilt als einer der Pioniere in der Schweiz, wurde 2005 gegründet und unterrichtet mittlerweile über 400 Schüler pro Semester, viele davon aus dem Unterbaselbiet. Davon inspiriert aber unabhängig gründete der ehemalige Liestaler Stadtrat Heiner Karrer 2017 das Pendant fürs Oberbaselbiet auf dem Hanro-Areal. Vor der Corona-Zwangspause besuchten rund 100 Kinder und Jugendliche die Gruppenkurse.