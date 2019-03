Pedrett räumte damals Liquiditätsprobleme ein, versprach eine Gesundung, eine Erweiterung des Verwaltungsrates und eine breiter aufgestellte Geschäftsleitung. Personell ist Pedrett weiterhin einziger Verwaltungsrat und das Personalkarussell seines Kaders dreht unvermindert weiter. Anfang dieses Jahres sagte Pedrett dann aber auf Anfrage dieser Zeitung immerhin, die Rohner AG sei schuldenfrei.

Nach vorliegenden Informationen ist sie allerdings nicht frei von Betreibungen. Stand November 2018 lasteten zwanzig offene Betreibungen mit einer Summe von 900'000 Franken auf der Firma. Auf weitere Forderungen in Höhe von 735'000 Franken hat die Rohner AG Rechtsvorschlag eingereicht. Ein Kadermitarbeiter legte im vergangenen Herbst zudem fristlos seine Arbeit nieder, nachdem er Einblick in das Betreibungsregister hatte und ihm drei Monatslöhne «trotz gegenteiliger Zusicherung» nicht bezahlt worden seien, wie er in seinem öffentlich einsehbaren Schreiben erklärt.