Ohne Volksentscheid? Warum das Spital Laufen seinen Status verliert

Unerbittlich und kalt ist sie, die Sprache der Juristen. Den emotionalsten Akt reduziert ein Dekretstext auf den nackten Kern: «Es bestehen folgende Betriebsstandorte: a. Bruderholz; b. Liestal.» Fertig. Mit keinem Buchstaben kommt der dritte Standort des KSBL vor: Laufen. Und nüchtern betrachtet ist das auch völlig korrekt, soll das Spital doch in ein ambulantes Gesundheitszentrum umgewandelt werden, und im Spitalgesetz geht es explizit um Häuser mit spitalstationären Leistungen.

Dieses «Dekret über die Betriebsstandorte des Kantonsspitals Baselland (KSBL)» soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten. So will es die Regierung. Voraussichtlich im Herbst kommt die Vorlage in den Landrat. Und da es sich um ein Dekret handelt und nicht etwa um eine Gesetzesänderung, gilt der Parlamentsentscheid abschliessend.

Nicht Laufentaler fordern den Volksentscheid

Jetzt mehren sich Stimmen, die finden, dass ein solch gewichtiger Entscheid, bei dem ein aktuell noch existierendes Spital seinen Status einbüsst und aus dem Einflussbereich des Landrats verschwindet, vom Baselbieter Stimmvolk gestützt werden sollte. Das Erstaunliche dabei: Die treibenden Kräfte sind nicht etwa jene Laufentaler, die vergangenen Samstag im Laufner Stedtli für den Erhalt als vollwertigen Spitalstandort demon- strierten. «Eine Volksabstimmung würde die Umwandlung des Laufner Spitals in ein Gesundheitszentrum demokratisch noch stärker legitimieren und den Volkswillen im ganzen Kanton zur Spitalsituation zeigen», sagt Sven Inäbnit zur bz. Der Binninger FDP-Landrat ist ein Befürworter der KSBL-Strategie «Fokus», die der Standorttransformation zugrunde liegt. Er sagt aber auch: «Bei einer Volksabstimmung könnten beide Seiten ihre Argumente auf den Tisch legen, und am Ende gibt es ein klares Verdikt.»